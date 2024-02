Rosalba Agnello è la nuova Head of SAP SuccessFactors di SAP Italia

SAP Italia annuncia la nomina di Rosalba Agnello a Head of SAP SuccessFactors. In questo ruolo Agnello assume la responsabilità di guidare la strategia e il posizionamento della business unit di SAP SuccessFactors con l’obiettivo di accompagnare le aziende nel delicato passaggio dalla tradizionale gestione del capitale umano alla Human Experience Management (HXM).

In uno scenario lavorativo che ha visto negli ultimi anni il susseguirsi di fenomeni quali l’ampia diffusione dello smart working, la great resignation, il quiet quitting e che è ora destinato a cambiare nuovamente grazie all’Intelligenza Artificiale, l’esperienza e il coinvolgimento delle persone sul posto di lavoro non sono mai state così importanti come oggi, esattamente come la possibilità per le organizzazioni di abbracciare nuovi modelli di business e percorsi di trasformazione per continuare a competere anche grazie al supporto di un’organizzazione motivata e preparata.

Un approccio orientato alla gestione dell’esperienza permette alle aziende di lavorare in modo più intelligente, consentendo a tutte le persone di essere se stesse e liberare il proprio potenziale, e all’impresa di beneficiare di maggior agilità e capacità di innovare.

Le soluzioni SAP SuccessFactors, adottate da oltre 10.000 aziende a livello globale, offrono funzionalità HR complete e migliorano l’integrazione e la connessione dell’HR in tutta l’organizzazione, elementi cruciali per la creazione di un’impresa intelligente e sostenibile. La visione di SAP SuccessFactors per il futuro del lavoro combina tecnologia cloud, AI, dati e analisi che permettono alle organizzazioni di mettere al primo posto le persone e le loro esperienze. Le potenti funzionalità di AI incluse nella suite HXM di SAP contribuiscono, inoltre, a liberare ulteriori opportunità per le persone sfruttando nuovi livelli di prestazioni ed efficienza operativa.

“Le persone e la cultura stanno diventando aspetti sempre più critici per un’organizzazione. Che si tratti di sviluppare nuovi prodotti e servizi, entrare in nuovi mercati o di cambiare per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, avere le persone giuste nei ruoli giusti determina il successo dell’azienda”, ha dichiarato Rosalba Agnello.

“Per questo è fondamentale adottare un approccio indirizzato allo Human Experience Management, il potenziale di quest’area è sicuramente alto e può fare la differenza anche per la crescita del nostro Paese”.

Entrata in SAP Italia nel 2018 come Industry Account Executive, Rosalba Agnello ha giocato un ruolo fondamentale per la crescita strategica di grandi clienti nei settori Consumer Product, Retail e Fashion.

Agnello ha cominciato il suo percorso professionale in IBM come Customer Engineer e dopo 7 anni è passata in Hewlett Packard dove ha coperto diversi ruoli in ambito vendita con crescente responsabilità manageriale, da Account Executive a Country Sales Manager per il settore Industria e Terziario. Agnello fa parte dell’Extended Leadership Team di SAP Italia.