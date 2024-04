Dreame Technology ha un nuovo Country Manager: è Fabio D’Amore

Dreame Technology ha annunciato la nomina di Fabio D’Amore nel ruolo di Country Manager per l’Italia e Malta.

Dotato di una solida esperienza nel settore e una profonda conoscenza del mercato italiano, D’Amore assumerà il compito di guidare Dreame nell’espansione e nel consolidamento del marchio nel paese.

Con oltre un decennio di esperienza nel campo della tecnologia, D’Amore ha ricoperto ruoli chiave in aziende leader del settore, tra cui Xiaomi Technology e LG Electronics. Durante il suo mandato come Head of Sales and GTM presso Xiaomi Technology, ha sviluppato strategie di business a medio e lungo termine, guidando con successo varie iniziative nelle aree del marketing, delle relazioni pubbliche e della finanza. In qualità di Sales Manager di LG Electronics, ha ampliato significativamente la presenza sul mercato nella sezione televisiva.

Con un bagaglio di esperienze lavorative diversificate, D’Amore porta con sé non solo una vasta conoscenza nel settore degli elettrodomestici e dell’innovazione tecnologica, ma anche una leadership strategica e la capacità comprovata di guidare i team verso il successo. La sua profonda comprensione del mercato italiano e delle esigenze dei consumatori sarà un pilastro fondamentale per l’espansione e il consolidamento di Dreame in Italia.

“È un immenso onore essere stato selezionato per questa posizione di grande responsabilità. Sono entusiasta di unirmi a Dreame Technology, un’azienda tanto innovativa quanto dinamica. La crescita rapida e costante di Dreame in Italia è estremamente stimolante, e non vedo l’ora di contribuire all’ulteriore espansione del mercato”, afferma Fabio D’Amore.

Con l’ingresso di Fabio D’Amore nel ruolo di Country Manager per l’Italia, Dreame Technology rafforza ulteriormente la sua posizione nel mercato italiano e si prepara ad affrontare con determinazione le nuove sfide e opportunità nel settore degli elettrodomestici innovativi.