OneStock nomina Irene Rossetto come International Sales Director per Sud Europa e Middle East

OneStock è lieta di annunciare l’arrivo di Irene Rossetto nel team come International Sales Director per Sud Europa e Middle East.

Già fornitore di prestigiosi marchi presenti nel sud Europa quali il gruppo LVMH, Intersport, Pittarello, Dixie, Pepe Jeans, Sorelle Ramonda, ManoMano, OneStock – azienda francese con headquarter a Tolosa – si è imposta negli ultimi anni come leader europeo con ambizioni di espansione a livello mondiale.

Azienda tecnologica Software As a Service, OneStock è parte di MACH Alliance e, assieme agli altri partner dell’alleanza, garantisce alle aziende flessibilità e adattabilità dei sistemi.

L’ingresso di Irene Rossetto nel team sottolinea gli investimenti di OneStock nel mercato italiano. Irene porta con sé una vasta esperienza nel settore del commercio B2B e B2C, avendo ricoperto il ruolo di Country Director per l’Italia presso BigCommerce, una delle principali piattaforme Open SaaS per il commercio elettronico a livello mondiale. La sua esperienza pluriennale nelle vendite tecnologiche e la sua solida competenza nel mondo del retail la rendono una risorsa preziosissima per OneStock.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di OneStock e di contribuire al loro impegno nell’innovazione e nell’eccellenza nel settore dell’Order Management System”, ha commentato Irene Rossetto – “Dopo aver vissuto in prima persona, nel ruolo di Country Director in BigCommerce, l’incredibile aumento del settore della vendita online che ha interessato gli anni della pandemia e post-pandemia, quando le imprese hanno investito nell’e-commerce per potenziare la propria presenza digitale e prosperare in tempi turbolenti, oggi la sfida che si pone è un’altra: la modalità di acquisto integrata tra lo store fisico e l’online, senza interruzione di continuità”.

“Nel percorso di acquisto che comprende la vendita online, il retail e i marketplace, ai brand è richiesto d’essere sempre più delle organizzazioni integrate. Per fare ciò, si rende necessaria un’orchestrazione quasi in tempo reale della disponibilità dell’inventario e la costruzione di flussi di distribuzione complessi che permetta di evadere gli ordini in modo redditizio. L’ottimizzazione e la sincronizzazione dei diversi canali di vendita online con i negozi fisici e i magazzini in un’ottica di vera omnicanalità serve a mettere a frutto gli investimenti fatti”, ha proseguito Rossetto.

Nei prossimi cinque anni, Forrester prevede che il mercato globale del software OMS crescerà fino a 1,9 miliardi di dollari. Si tratta di un tasso di crescita annuale composto (CAGR) quinquennale di circa un 15%.

“Come vediamo dai trend internazionali attraverso ricerche di terze parti indipendenti, quelli a venire saranno gli anni dell’ottimizzazione del percorso cliente, dell’ottimizzazione dei processi aziendali di evasione e consegna degli ordini in ottica distribuita, dell’ottimizzazione dei giusti livelli di stock, tutte sfide che un OMS (Order Management System) come OneStock permette di risolvere.” Ha concluso Irene Rossetto.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Irene nel nostro team. La sua esperienza e la sua passione per il retail saranno un valore aggiunto nel perseguire la nostra missione di supportare le imprese nel loro percorso verso un commercio più omnicanale e più sostenibile e di posizionarci come la soluzione di riferimento OMS SaaS, flessibile ed integrabile con ogni piattaforma per tutte le società operanti in particolare con sistemi come Shopify, Salesforce, Adobe, Commercetools o BigCommerce.” – ha commentato Romulus Grigoras, CEO e Co-fondatore di OneStock

OneStock rende tale strumento di orchestrazione accessibile, conveniente e adottabile da aziende consolidate che si affacciano alla maturità del percorso di digitalizzazione.