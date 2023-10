Ristultati record per Mexedia: +59% nei ricavi primo trimestre 2023, pari a 133.36 milioni di euro

Con una crescita dei ricavi consolidati del 59% a 133.36 milioni di euro nel primo semestre del 2023 rispetto agli 83.68 milioni del 2022, Mexedia S.p.A. SB conferma la traiettoria di sviluppo che è alla base del suo percorso strategico.

La tech company italiana quotata in Francia su Euronext Growth Paris ha visto il margine lordo nella prima metà del 2023 raggiungere i 7.08 milioni di euro contro i 5.90 milioni di euro del primo semestre del 2022 con un incremento del venti per cento.

La società fondata dall’imprenditore Orlando Taddeo e presieduta da Elio Catania nei primi 6 mesi del 2023 ha prodotto un EBITDA di 4.104 milioni di euro con un incremento del 2 per cento rispetto alla prima metà del 2022, con un margine sui ricavi del 3,1 per cento.

“È stato – dichiara il presidente di Mexedia S.p.A. SB Elio Catania – un primo semestre positivo, con delle basi solide per un secondo semestre importante. Sono stati raggiunti ottimi risultati in termini di ricavi e marginalità. I risultati ottenuti sono ampiamente in linea con le nostre attese e confermano le capacità di execution necessarie per concretizzare le nostre ambizioni di forte crescita e profittabilità”.

Nel primo semestre del 2023, grazie all’acquisizione delle società statunitensi Phonetime Inc. e Matchcom Telecomunications Inc., attraverso la subsidiary Mexedia Inc., rilevanti volumi di fatturato sono stati generati nel mercato statunitense con l’obiettivo di rafforzare la posizione del gruppo e assorbire gli effetti economici ed operativi dell’integrazione delle due nuove entità.

“I costi integrativi dovuti alle acquisizioni delle società americane – dichiara l’AD di Mexedia S.p.A. SB Orlando Taddeo – hanno impattato sulla marginalità del primo semestre, mentre ci sarà un forte recupero nella seconda parte dell’anno. In questo contesto si conferma che il terzo quarter mostra significativi incrementi di EBITDA, tali per cui siamo confidenti di mantenere le stime previsionali per la fine dell’anno grazie alle sinergie tra le società che stiamo mettendo in campo”.

Mexedia a settembre ha lanciato la piattaforma integrata Mexedia ON, specializzata in servizi di Customer Experience, Business Automation e Business Intelligence. Una Super-App che consente alle aziende un accesso più semplice a modelli AI, sistemi IoT e canali non convenzionali, come la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale.