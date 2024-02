Lenovo, risultati del Q3 2023/24: riprende la crescita dei ricavi su base annua

Lenovo Group Limited, insieme alle sue controllate (“il Gruppo”), ha annunciato i risultati del terzo trimestre che segnalano un aumento dei ricavi del Gruppo del 3% su base annua fino a 15,7 miliardi di dollari e un miglioramento della redditività del Gruppo su base trimestrale per la seconda volta consecutiva.

L’utile netto è stato di 357 milioni di dollari su base non Hong Kong Financial Reporting Standards (non HKFRS), con un margine di utile netto in aumento dello 0,4% su base trimestrale al 2,3%. I motori di crescita diversificati del Gruppo hanno continuato a fornire ottime prestazioni, con ricavi provenienti da attività diverse dai PC che rappresentano il 42% dei ricavi del Gruppo, in crescita di 1,3 punti su base annua.

I costanti miglioramenti registrati negli ultimi trimestri rispetto ai trimestri precedenti – sottolinea Lenovo – sono stati guidati dalla resilienza delle attività principali del Gruppo e dalla più ampia efficacia della sua trasformazione in corso.

L’attività SSG ha raggiunto un importante traguardo superando la soglia di fatturato di 2 miliardi di dollari, ottenendo un utile operativo record con un margine operativo superiore al 20% e aumentando i ricavi da servizi gestiti e servizi di progetti e soluzioni anno su anno per 11 trimestri consecutivi.

Il business ISG ha registrato una crescita dei ricavi trimestre dopo trimestre e ha raggiunto un fatturato record di 1 miliardo di dollari per le sue attività di storage, software e servizi. Nel complesso, il business IDG ha ripreso la crescita dei ricavi, ha sovraperformato il mercato e ha ottenuto una crescita delle spedizioni di PC su base annua, mantenendo la sua redditività leader del settore.

Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo, ha dichiarato: “Lo scorso trimestre abbiamo mantenuto la nostra promessa e abbiamo ripreso la crescita dei ricavi su base annua, guidati sia dalla resilienza delle nostre attività principali sia dall’efficacia della trasformazione guidata dai servizi. Guardando al futuro, il nostro impegno per l’innovazione dell’intelligenza artificiale, le nostre capacità di computing pocket-to-cloud, il portafoglio completo di dispositivi intelligenti, infrastrutture intelligenti, soluzioni e servizi intelligenti, combinati con le nostre partnership con altri leader chiave nell’intelligenza artificiale, garantiranno il nostro ottimale posizionamento per cogliere le enormi opportunità offerte dall’intelligenza artificiale”.

Lenovo: accelerare la leadership dell’IA

Il Gruppo sta sfruttando le significative opportunità di crescita offerte dall’era dell’intelligenza artificiale. In particolare, sottolinea Lenovo, la tendenza emergente dell’IA ibrida sta guidando direttamente la domanda di AI PC, una tendenza che stimolerà un altro ciclo di aggiornamento del settore poiché gli utenti richiedono dispositivi progettati per maggiore creatività e produttività. Oltre ai dispositivi, l’intelligenza artificiale ibrida sta determinando una crescita della domanda di infrastrutture ibride e della domanda da parte dei clienti di applicazioni, soluzioni e servizi nativi dell’intelligenza artificiale come consulenza, progettazione, sviluppo e manutenzione, alimentando la crescita in diversi settori verticali dei clienti.

Per consolidare ulteriormente la propria posizione unica nell’era dell’intelligenza artificiale, Lenovo continua i propri impegni di investimento nell’innovazione. L’organico di ricerca e sviluppo è in aumento di anno in anno pari a oltre il 25% dell’organico del Gruppo, con un rapporto spese/ricavi in ricerca e sviluppo per l’intero anno fiscale sulla buona strada per raggiungere il massimo storico. Questo investimento continuo, insieme a un portafoglio completo di dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi abilitati all’intelligenza artificiale, predisposti e ottimizzati per l’intelligenza artificiale, costituisce il fondamento della visione di Lenovo “AI for All“: cambiare il modo in cui vivono le persone e operano le aziende, alimentando la futura crescita sostenibile del Gruppo.

I recenti annunci relativi all’intelligenza artificiale da parte del Gruppo includono una partnership con Anaconda per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’implementazione delle workstation di data science ad alte prestazioni di Lenovo, una suite di dispositivi e soluzioni basati sull’intelligenza artificiale annunciata al CES 2024 di Las Vegas, un’espansione della sua piattaforma cloud ibrida per Intelligenza artificiale con le nuove soluzioni iperconvergenti ThinkAgile e server ThinkSystem e un’offerta a servizio di cyber resilience (CRaaS) annunciata recentemente.

Solutions and Services Group (SSG): ricavi record, profitti operativi record, promozione di soluzioni AI

Performance del terzo trimestre FY23/24:

Fatturato record pari a 2,0 miliardi di dollari, con una crescita a due cifre su base annua. Utile operativo record con un margine operativo superiore al 20%.

Servizi di supporto e software come principali motori di profitto per SSG.

Servizi gestiti ulteriormente ampliati e servizi di progetti e soluzioni, che insieme ora costituiscono il 55% dei ricavi di SSG, in crescita di 1,5 punti su base annua e in crescita consecutiva anno su anno per 11 trimestri consecutivi.

Opportunità e crescita sostenibile:

SSG è in un momento di forte impulso per le sue offerte di punta, tra cui Digital Workplace Solutions (DWS), Hybrid Cloud e soluzioni e servizi di sostenibilità.

SSG ha concentrato la propria offerta per supportare specifici settori verticali con soluzioni intelligenti, aggiudicandosi importanti accordi con i clienti.

La crescente domanda da parte dei clienti della tecnologia IA utilizzata nei casi d’uso del settore, con servizi di accompagnamento come consulenza, progettazione e implementazione, alimenta la crescita dei servizi IA nei diversi settori verticali.

Infrastructure Solutions Group (ISG): cogliere le opportunità nell’infrastruttura AI

Performance del terzo trimestre FY23/24:

ISG ha registrato una crescita dei ricavi trimestre su trimestre per il secondo trimestre consecutivo.

I ricavi combinati derivanti da storage, software e servizi hanno raggiunto il livello record di 1 miliardo di dollari.

ISG prevede di rimanere un solido numero 3 a livello globale sia per lo storage che per l’infrastruttura AI.

Opportunità e crescita sostenibile:

Si prevede che i server AI cresceranno quasi due volte più velocemente del mercato totale dei server.

ISG sta sviluppando partnership strategiche chiave per rafforzare la competitività del proprio portafoglio.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale sta determinando una maggiore domanda di infrastrutture intelligenti (migliori prestazioni, gestione più intelligente e minor consumo di energia). Lenovo – sostiene l’azienda – è unica con il suo portafoglio completo Edge to Cloud, il programma AI Innovators e gli AI Innovation Center che forniscono soluzioni pre-convalidate verticali e orizzontali al settore.

Intelligent Devices Group (IDG): ripresa della crescita e leadership consolidata

Performance del terzo trimestre FY23/24:

IDG ha registrato un trimestre forte con ricavi che hanno ripreso a crescere grazie a una strategia chiara, investimenti costanti nell’innovazione ed eccellenza operativa.

La continua ripresa del mercato dei PC ha visto IDG sovraperformare il mercato e tornare alla crescita delle spedizioni su base annua con la quota di mercato più alta dai tempi del Covid pari a quasi il 24%. Il Nord America si è distinto con una crescita dei ricavi dei PC del 20% su base annua.

Il business dei dispositivi non PC ha registrato progressi incoraggianti. Il business degli smartphone e dei tablet è tornato a registrare una crescita delle spedizioni a due cifre su base annua, con significativo premium to market di oltre 20 punti. Le spedizioni di smartphone sono aumentate del 32% su base annua, con una crescita importante nelle aree Asia Pacific, EMEA e Nord America.

Opportunità e crescita sostenibile:

La tendenza dell’intelligenza artificiale ibrida guiderà la domanda di dispositivi client e un altro ciclo di aggiornamento, creando potenziale di crescita e miglioramenti dei margini.

Lenovo ha un’opportunità unica di sviluppare un’esperienza AI completamente unificata che abbraccia gli ecosistemi digitali degli utenti, inclusi PC, tablet e smartphone.

Punti salienti ESG, di Lenovo

Lenovo è stata premiata per numerosi risultati ESG ottenuti nell’ultimo trimestre, tra cui:

Mantenere il punteggio più alto possibile nei rating annuali MSCI ESG con un rating AAA.

Essere insignita del Gold Award nell’ambito dei premi annuali Best Corporate Governance ed ESG conferiti dall’Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

Incluso nel Human Rights Campaign Foundation’s 2023-2024 Corporate Equality Index per il sesto anno consecutivo.

Ricevere il punteggio più alto nell’annuale Workplace Pride Global Benchmark.

