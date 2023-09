Mexedia ON, la piattaforma modulare per sviluppare app per l’interazione omnichannel con i clienti

Comunicazione omnichannel, automazione dei processi e analisi e gestione dei dati sono tra le principali sfide che le aziende e le organizzazioni si trovano ad affrontare in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione come quello attuale. Uno scenario caratterizzato sempre di più dall’emergere di soluzioni tecnologiche, dall’Intelligenza Artificiale all’IoT, che non sempre risultano di facile implementazione in termini di investimenti, di tempo e di struttura. In risposta a queste nuove esigenze, Mexedia – società benefit specializzata in servizi tecnologici avanzati, che offre soluzioni innovative e su misura per la customer experience – presenta oggi la sua Super-App Mexedia ON, una piattaforma innovativa che integra al suo interno soluzioni modulari e facilmente gestibili, consentendo di ottenere importanti risparmi in termini di costi e di tempo e, soprattutto, di portare la Customer Experience a un livello superiore.

In particolare, grazie alla recente acquisizione della software house Baasbox, Mexedia ha integrato il know-how tecnico più all’avanguardia sviluppando così Mexedia ON: una piattaforma, in white label, specializzata in servizi di Customer Experience, Business Automation e Business Intelligence. La Super-App consente alle aziende un accesso più semplice a modelli AI, sistemi IoT e canali non convenzionali, come la realtà aumentata e la realtà virtuale. Inoltre, grazie al marketplace Mexedia ON App Store, sarà possibile attivare Mini-App sia proprietarie, sia di terze parti, garantendo una maggiore possibilità di scelta. Un catalogo con soluzioni su misura, che consente alle aziende di migliorare l’interazione con i clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.

Le mini-app sono componenti che svolgono compiti ben definiti, nella logica dei microservizi che Simone Mariano paragona ai mattoncini del Lego: sono modulari, si uniscono con facilità, e realizzano un potenziale infinito quando vengono uniti. Queste mini-app sono disponibili sul Mexedia App Store e sono sviluppate dal Lab AI di Mexedia, da partner, ricercatori universitari, sviluppatori indipendenti. L’obiettivo ambizioso è di avere 1.000 mini-app sullo store entro la fine del 2024, a partire dalle 150 già disponibili.

Attualmente sono disponibili mini-app che permettono l’accesso a servizi di informazione specializzata, a servizi di AI generativa per testi e immagini, di riconoscimento facciale e delle voci, oltre a componenti base per la gestione del workflow all’interno dell’app, o per la gestione della sicurezza (controller form, controller mail, controller Bot, controller login) e della privacy (componente anonimizzatore per evitare che dati sensibili siano trasferiti verso AI generative pubbliche).

In particolare:

Image to text analizza e contestualizza un’immagine per fornire una descrizione testuale di quanto presente nel contenuto visuale.

analizza e contestualizza un’immagine per fornire una descrizione testuale di quanto presente nel contenuto visuale. SMS Sender abilita a inviare SMS di tipo massivo o puntuale tramite un sistema di automazione semplice o complesso, a seconda delle esigenze.

abilita a inviare SMS di tipo massivo o puntuale tramite un sistema di automazione semplice o complesso, a seconda delle esigenze. MQTT Connection permette di sfruttare la potenza dell’IoT nelle automazioni e processi di business e di customer experience, tramite protocolli sicuri e garantiti.

permette di sfruttare la potenza dell’IoT nelle automazioni e processi di business e di customer experience, tramite protocolli sicuri e garantiti. Live Meteo è in grado di fornire in tempo reale le informazioni meteo complete di qualsiasi località, abilitando le automazioni a reagire in base alle condizioni metereologiche della località interessata.

è in grado di fornire in tempo reale le informazioni meteo complete di qualsiasi località, abilitando le automazioni a reagire in base alle condizioni metereologiche della località interessata. Voice to text è in grado di ascoltare, comprendere e trascrivere un messaggio vocale o file di tipo audio, fornendo un testo scritto del parlato. Usa le API di Google.

è in grado di ascoltare, comprendere e trascrivere un messaggio vocale o file di tipo audio, fornendo un testo scritto del parlato. Usa le di Google. Chat GPT 4 sfrutta le API di ChatGPT e abilita a inviare un prompt o una domanda, da qualsiasi touchpoint, per ricevere in tempo reale una risposta intelligente. Sfrutta le API di OpenAI GPT-4. Disponibile anche per Chat GPT 3.5

sfrutta le API di ChatGPT e abilita a inviare un prompt o una domanda, da qualsiasi touchpoint, per ricevere in tempo reale una risposta intelligente. Sfrutta le API di OpenAI GPT-4. Disponibile anche per Chat GPT 3.5 Calendar connection permette di collegare i processi di automazione e flussi di customer experience a uno o più calendari Google (tramite Google API), per proporre e prendere appuntamenti in modo automatico e intelligente.

permette di collegare i processi di automazione e flussi di customer experience a uno o più calendari Google (tramite Google API), per proporre e prendere appuntamenti in modo automatico e intelligente. Face Biometric Recognition abilita a riconoscere il volto dei clienti al fine di potenziare la customer experience di interazione con i tuoi touchpoint.

abilita a riconoscere il volto dei clienti al fine di potenziare la customer experience di interazione con i tuoi touchpoint. Voice Biometric Recognition abilita a riconoscere la voce dei tuoi clienti al fine di potenziare la customer experience di interazione con i tuoi touchpoint.

abilita a riconoscere la voce dei tuoi clienti al fine di potenziare la customer experience di interazione con i tuoi touchpoint. Sentiment Analysis sfrutta le Api del servizio Stip per leggere, analizzare e comprendere testi o dei dialoghi scritti, fornendo un dato puntuale sul valore emotivo positivo o negativo del dialogo.

sfrutta le Api del servizio Stip per leggere, analizzare e comprendere testi o dei dialoghi scritti, fornendo un dato puntuale sul valore emotivo positivo o negativo del dialogo. Prompt to Image sfrutta le Api di Midjourney o di Dall-E per generare immagini in tempo reale tramite un prompt testuale che può essere fornito anche tramite altre mini app.

sfrutta le Api di Midjourney o di Dall-E per generare immagini in tempo reale tramite un prompt testuale che può essere fornito anche tramite altre mini app. Avatar 3D by Ready Player Me permette di generare automaticamente avatar virtuali gestibili in situazioni di AR, VR e video animati, statici o dinamici.

by Ready Player Me permette di generare automaticamente avatar virtuali gestibili in situazioni di AR, VR e video animati, statici o dinamici. Skyline webcams permette di accedere alle API dell’omonimo servizio che fornisce dei video real time e senza filtri di luoghi di interesse e monumenti sparsi in tutto il mondo.

permette di accedere alle API dell’omonimo servizio che fornisce dei video real time e senza filtri di luoghi di interesse e monumenti sparsi in tutto il mondo. Text to voice sfrutta le API di Google per trasformare un testo scritto in un audio registrato che simula il parlato di una persona.

sfrutta le API di Google per trasformare un testo scritto in un audio registrato che simula il parlato di una persona. OTP implementa sistema semplice e sicuro per gli accessi degli utenti, grazie all’autenticazione a due fattori tramite un codice alfanumerico inviato via SMS.

implementa sistema semplice e sicuro per gli accessi degli utenti, grazie all’autenticazione a due fattori tramite un codice alfanumerico inviato via SMS. People counter permette di individuare e contare le persone presenti in un video live o registrato. Usa le API di Google.

permette di individuare e contare le persone presenti in un video live o registrato. Usa le API di Google. Il Dispatcher Model sfrutta la capacità dei modelli linguistici avanzati per comprendere cosa l’utente sta cercando di fare con una determinata richiesta. Una volta identificata l’intenzione, indirizza la richiesta verso il percorso più adatto per gestirla.

sfrutta la capacità dei modelli linguistici avanzati per comprendere cosa l’utente sta cercando di fare con una determinata richiesta. Una volta identificata l’intenzione, indirizza la richiesta verso il percorso più adatto per gestirla. Il Content Model consente di recuperare informazioni dai documenti personali da qualsiasi posto e condividere tali informazioni.

Elemento distintivo di Mexedia ON sarà la possibilità di rendere la Customer Experience immersiva e coinvolgente grazie all’utilizzo di canali innovativi come la Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata e i Voice Smart Assistant. Proprio attraverso l’AR o la VR, ma non solo, si potranno manifestare i Virtual Interactive Representative di Mexedia ON, ossia avatar virtuali personalizzabili, che consentiranno alle aziende di ottimizzare l’interazione con i clienti in ottica omnicanale, sia online sia nel mondo fisico, attraverso flussi conversazionali aperti e modulabili. In questo modo, è possibile ricreare un’interazione reale, offrendo al contempo un volto al proprio brand per raggiungere un alto livello di coinvolgimento, presupposto fondamentale per la creazione di una relazione più stretta e duratura con i clienti.

“Con Mexedia ON stiamo portando la customer experience al livello successivo. Crediamo infatti che si debba ormai parlare di omniaccessibilità, più che di omnicanalità, in quanto è sempre più forte il bisogno di poter contare su un’esperienza coerente e continuativa, garantita da un’unica entità, indipendentemente dal touchpoint utilizzato. Per raggiungere questo obiettivo, un ruolo centrale è svolto dall’Intelligenza Artificiale che, dal punto di vista tecnico, rende possibili le implementazioni più innovative”, dichiara Simone Mariano, CEO di Baasbox e Direttore di Mexedia ON. “Nel prossimo futuro, l’Intelligenza artificiale, insieme all’automazione robotica, diverrà un pilastro fondamentale della società. In anticipo rispetto a questo trend, abbiamo avviato anche LAB AI, un laboratorio dedicato allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale, aperto anche a sviluppatori e tecnici esterni, che tramite Mexedia ON mettono a disposizione modelli sempre nuovi e pionieristici”.

I servizi disponibili attraverso Mexedia ON sono molteplici. Tra questi la Dashboard Omnicanale, il Flowbuilder, la Data Room e la Billing Platform. In particolare, la Dashboard Omnicanale consente di connettersi con i propri clienti sul loro canale preferito, creando un flusso di comunicazione sempre coerente e in linea con le conversazioni precedenti. Inoltre, tramite la Super App è possibile ottimizzare anche il lavoro dei propri collaboratori, automatizzando le attività di routine a basso valore aggiunto, ad esempio mediante Virtual Assistant e Chatbot, e ricorrendo a modelli di AI per una risposta immediata ed efficace. Grazie ai Flowbuilder centralizzati, si possono altresì massimizzare le automazioni aziendali, eliminando i processi manuali, ma anche integrando agevolmente l’ecosistema tecnologico esistente con le soluzioni di Mexedia ON, come nel caso di un CRM proprietario. Infine, mediante la Data Room, aziende e organizzazioni possono monitorare da un’unica dashboard il successo delle loro operazioni, analizzare i KPIs rispetto ad ogni fase del customer journey, così da poter incrementare la soddisfazione del cliente.