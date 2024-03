Sirti Digital Solutions ottiene importanti riconoscimenti da Cisco

Sirti Digital Solutions, Tech Company del Gruppo Sirti che abilita la trasformazione digitale e sostenibile di aziende pubbliche e private, ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte di Cisco. Nello specifico, si tratta del “Cisco partner award –Partner IoT of the Year” e “Country Partner of the Year”.

Si tratta di riconoscimenti significativi per il lavoro che Sirti Digital Solutions sta svolgendo nell’ambito delle soluzioni tecnologiche, in particolare in ambito IoT. Un traguardo questo, che rafforza ulteriormente il posizionamento di Sirti Digital Solutions come tech company nel settore di riferimento, evidenziando le sue competenze tecniche e commerciali, nonché definendo l’importanza strategica ricoperta all’interno delle partnership. Risultato raggiunto anche grazie al lavoro fatto nell’ambito dell’IoT, dove è stato ottenuto il riconoscimento di CISCO Best IoT Partner of The Year e all’impegno profuso nel portare al mercato le migliori soluzioni tecnologiche (network, cybersecurity, edge computing, sensori di nuova generazione, ecc) per costruire soluzioni IoT sicure, end to end ed in grado di supportare al meglio gli obiettivi strategici dei nostri clienti.

In questo contesto, Sirti Digital Solutions supporterà Cisco all’interno di una strategia mirata e volta a proporre sul mercato una value proposition ancora più completa di soluzioni innovative per il mercato. La partnership virtuosa con Cisco rafforza, pertanto, il ruolo che una società come Sirti Digital Solutions sta giocando nella filiera che abilita la trasformazione tecnologica.

«Sono molto onorato di aver ricevuto a nome di Sirti Digital Solutions l’ambito premio Country Partner of the Year Cisco ed il premio Partner of the Year IoT. Cisco rappresenta per noi un partner storico e strategico nell’evoluzione dell’offerta di soluzioni digitali innovative per i nostri clienti», afferma Luca Rubaga –Managing Director di Sirti Digital Solutions.

«Grazie a una collaborazione ormai consolidata con i nostri Partner, portiamo innovazione ai clienti, offrendo loro soluzioni tecnologiche che concretamente vanno a risolvere le loro più sentite sfide di business», afferma Giorgio Campatelli – Partner Organization Leader di Cisco Italia. “Siamo orgogliosi di annoverare Sirti Digital Solution tra i nostri Partner, i riconoscimenti di Country Partner of the Year e Partner IoT of the Year sono due traguardi meritati sia per i risultati raggiunti, che per l’impegno costante nella proposizione di soluzioni altamente innovative che consentono alle aziende del nostro Paese di essere sempre più connesse e competitive”.