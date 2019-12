Retelit ed Eurotech creano un ecosistema italiano per l’IoT

Nasce una nuova piattaforma italiana, pensata per gestire i progetti di Internet of Things aziendali: è l’unione fra il Multicloud di Retelit e l’Everyware IoT di Eurotech.

Infatti, uno degli ambiti destinato ad avere maggior impatto sulla innovazione di organizzazioni e smart city è certamente l’Internet of Things.

Per questo Retelit ed Eurotech hanno stretto una partnership per la creazione di un sistema integrato di applicazioni e infrastrutture per realizzare progetti di connected-things.

Da un lato il Multicloud di Retelit, che con il suo marketplace è in grado di coprire in modo dinamico le esigenze delle aziende clienti a tutto tondo. Si tratta, infatti, di una soluzione infrastrutturale italiana che integra in logica end-to-end soluzioni di Cloud Ibridi che comprendono servizi Cloud nei Data Center, outsourcing tradizionale di infrastrutture e Cloud Pubblici erogati da fornitori leader come Amazon Web Services e Microsoft Azure.

Dall’altro Everyware IoT, la piattaforma Eurotech per la gestione di progetti IoT in molti settori verticali.

La piattaforma, basata su sistemi open source, assicura flessibilità e interoperatività evitando le limitazioni tipiche delle soluzioni proprietarie ed è in grado di fornire tutto il necessario per sviluppare applicazioni IoT per accelerare il time-to-market e integrare applicativi aziendali fornendo sistemi per gestire da remoto i dispositivi sul campo, aumentando l’efficienza dei processi produttivi e delle operations, la flessibilità dell’infrastruttura e la sua sicurezza nella raccolta e trasmissione dei dati.

L’idea alla base della partnership tra Retelit ed Eurotech è quella di offrire alle aziende una piattaforma – tramite il marketplace del Multicloud – grazie alla quale innovare e sostenere il proprio business attraverso strumenti, dispositivi e soluzioni smart in ambito IoT da integrare ad applicativi per la creazione di progetti in ambito Big Data e Machine Learning.