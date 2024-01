Rete e sicurezza: GTT amplia il portafoglio SASE con Fortinet

GTT Communications, fornitore globale di servizi di rete e di sicurezza gestiti per organizzazioni multinazionali, sta espandendo il proprio portafoglio Secure Connect gestito con un’offerta di Secure Access Service Edge (SASE) a singolo vendor alimentata da soluzioni Fortinet.

Queste funzionalità avanzate – spiega l’azienda – combinano le tecnologie di sicurezza e di protezione di rete all’avanguardia di Fortinet, tra cui Zero Trust Network Access (ZTNA), Firewall-as-a-Service (FWaaS), Cloud Access Secure Broker (CASB) e Secure Web Gateway (SWG), con la Managed SD-WAN e la suite completa di servizi professionali per la visibilità e il controllo in tempo reale.

GTT sta implementando le soluzioni Fortinet all’interno della propria infrastruttura di rete, mantenendo tutto il traffico sulla propria dorsale IP globale. Ciò contribuisce a ridurre latenza, jitter e perdita di pacchetti; inoltre migliora la disponibilità della rete e garantisce una maggiore sicurezza.

GTT offre ai clienti la possibilità di implementare le proprie soluzioni SASE personalizzate e scalabili on-premise o nel cloud utilizzando macchine virtuali per aiutare le aziende a ridurre i costi, semplificare le attività e affrontare le complesse sfide della sicurezza. Con entrambe le soluzioni SASE – a singolo e a doppio vendor – come parte del suo Secure Connect portfolio, GTT aiuta a proteggere i clienti dall’applicazione all’endpoint, e mette a disposizione dei team IT e di sicurezza una visibilità e un controllo ancora maggiori.

“Molte aziende oggigiorno si propongono di consolidare il proprio stack tecnologico, e GTT è pronta a contribuire a risolvere le sfide di sicurezza e networking che i nostri clienti devono affrontare in un panorama in cui le minacce evolvono continuamente“, ha dichiarato Fletcher Keister, Chief Product & Technology Officer di GTT. “In qualità di provider di rete esperto e affidabile, GTT è in grado di fornire ai suoi clienti soluzioni di sicurezza complesse con connettività globale e relative competenze in house. Siamo entusiasti di collaborare con Fortinet e le sue soluzioni di rete sicure e al top del settore, che consentono la convergenza tra rete e sicurezza“.

“La leadership di GTT come fornitore di servizi di rete, in combinazione con il portafoglio Fortinet di servizi di sicurezza, mira a rafforzare i livelli di sicurezza di cui oggi le reti aziendali hanno bisogno“, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer e EVP, Product Strategy di Fortinet. “L’integrazione delle soluzioni di sicurezza per la rete di Fortinet faciliterà la convergenza tra rete e sicurezza e consentirà ai nostri clienti enterprise di intraprendere percorsi di networking avanzati“.

GTT e Fortinet collaborano da oltre un decennio nel fornire alle aziende soluzioni di sicurezza per la rete, in tutto il mondo, sottolineano le due società.