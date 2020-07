Reevo cresce nel settore Managed Services e crea Reevo Msp

Reevo S.p.A. prosegue nel suo percorso di crescita e annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda dei servizi IT di PC System S.r.l dando vita a Reevo Msp. La nuova factory di servizi gestiti per gli operatori del mercato ICT consentirà al gruppo di erogare non soltanto servizi Cloud, Hybrid Cloud e Cyber Security, ma anche di occuparsi della loro gestione.

Questa importante azione comporta, non solo un’espansione in termini di crescita per Reevo, ma anche un’evoluzione dello spettro di servizi che potranno essere offerti a supporto di MSP e System Integrator nell’ampliamento del loro portafoglio di servizi e nella gestione proattiva dell’infrastruttura ICT e Cloud.

Il go to market di Reevo si basa su un modello B2B2B, quindi rivolto esclusivamente al canale, una strategia chiara e di sviluppo congiunto tramite una rete di Business Partner su tutto il territorio nazionale, già pronta ad accogliere le novità di Reevo Msp.

Non nasconde la propria soddisfazione Emanuele Briganti, amministratore delegato di della nuova società: «Sono orgoglioso di essere alla guida di questa realtà che rappresenta una vera novità sul mercato. Abbiamo creato un’azienda al passo con i tempi: la tecnologia cresce continuamente e, spesso, molti fornitori di servizi non dispongono di risorse, competenze, energie e budget per rispondere a questa continua evoluzione. Reevo Msp nasce proprio per colmare questo gap, offrendo servizi gestiti “white label” a tutti i provider che sono già o che vogliono diventare Msp.»