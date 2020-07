Red Hat, è Thomas Giudici il nuovo Channel & Alliance Manager

Red Hat ha reso nota la nomina di Thomas Giudici come Channel & Alliance Manager per il mercato italiano

Nel suo ruolo, Thomas Giudici avrà il compito di sviluppare ulteriormente le partnership commerciali e tecnologiche attive sul mercato italiano, a supporto di un modello di business sempre più ricco, che vede l’azienda in primo piano nell’offerta di soluzioni software che permettono di promuovere la trasformazione digitale delle aziende, tra Linux, hybrid cloud, container e Kubernetes. I partner giocano un ruolo chiave nel modello go-to-market di Red Hat e nel suo successo generale.

Forte di una lunga esperienza nel mondo del canale IT, Thomas Giudici arriva in Red Hat da Lenovo, azienda nella quale ricopriva il ruolo di Channel Sales Manager Data Center Group. In precedenza, aveva ricoperto ruoli di responsabilità nella struttura di canale di Citrix e Hitachi Data Systems.