Raffaella Zilli è la nuova Channel Sales Manager per l’Italia di CyberArk

CyberArk ha annunciato di aver nominato una nuova Channel Sales Manager per l’Italia:

si tratta di Raffaella Zilli.

Con sede a Milano, Raffaella avrà la responsabilità di guidare la strategia e le attività dedicate al canale, consolidare e ampliare l’ecosistema di partner e sviluppare nuove opportunità di business congiunte, al fine di estendere la presenza di CyberArk nel mercato italiano.

Raffaella vanta oltre 20 anni di esperienza nel mondo ICT, e ha consolidato le proprie competenze in aziende internazionali come Check Point Software Technologies, Huawei e, più di recente, ricoprendo il ruolo di Channel Account Manager in Trend Micro.

La nuova Channel Sales Manager non ha nascosto la propria soddisfazione per la nomina appena ricevuta: «Sono orgogliosa di entrare a far parte di CyberArk e di lavorare con la rete di partner italiani per ampliare le opportunità sul territorio e consolidare le relazioni con i clienti che si sono già affidati a CyberArk.»

A dare il benvenuto a Raffaella Zilli è stato Paolo Lossa, Country Sales Manager della società in Italia. Lossa ha sottolineato come l’esperienza di Raffaella, che ha lavorato con vendor di sicurezza di alto profilo e in forte crescita, valorizzerà le competenze e le capacità dei partner per supportare i clienti in questo percorso con CyberArk.