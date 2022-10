Red Hat lancia Red Hat Enterprise Linux for Workstations su AWS

Red Hat ha annunciato la disponibilità generale di Red Hat Enterprise Linux for Workstations su Aws, una workstation virtuale basata sul cloud costruita sulle fondamenta innovative di Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux for Workstation è accessibile tramite un client NICE DCV fornito da Amazon o da web browser standard. Il servizio offre un ambiente di fascia alta per alimentare carichi di lavoro intensivi come il rendering di animazioni o la data visualization senza dover sostenere i relativi costi di hardware o requisiti amministrativi.

La pandemia globale ha provocato un’esplosione del lavoro da remoto, che ha avuto impatti significativi in quasi tutti i settori, incluse le imprese che per natura richiedono la presenza in sede con strumentazioni adatte, come gli studi di animazione e di visual effects, le società di design industriale, gli enti di ricerca. Queste realtà sono ora alla ricerca di nuovi modi per fornire funzionalità hardware ad alte prestazioni ad una forza lavoro distribuita, con l’obiettivo di non subire rallentamenti nei progetti, fughe di talenti o perdite di business.

Fornito su Aws tramite NICE DCV, un protocollo di visualizzazione remota ad alte prestazioni, Red Hat Enterprise Linux for Workstations per Aws offre una soluzione “workstation-as-a-service” progettata per far fronte a queste sfide. La soluzione supporta una varietà di istanze hardware accelerate da GPU e disponibili su Aws, mantenendo al contempo un ambiente Red Hat Enterprise Linux for Workstations completo di tutte le funzionalità, tra cui:

Ottimizzazione dei carichi di lavoro ad alte prestazioni, in particolare dei processi ad alta intensità grafica, per ridurre la necessità di calibrare le prestazioni o di configurare il sistema operativo sulle esigenze degli utenti.

Ampio supporto software : Red Hat Enterprise Linux for Workstations conserva lo stesso ecosistema certificato di Red Hat Enterprise Linux aggiungendo migliaia di applicazioni da software provider indipendenti (ISV) già pronte all’uso.

: Red Hat Enterprise Linux for Workstations conserva lo stesso ecosistema certificato di Red Hat Enterprise Linux aggiungendo migliaia di applicazioni da software provider indipendenti (ISV) già pronte all’uso. Ampio supporto hardware che funziona con un’ampia gamma di istanze Amazon EC2, incluse istanze accelerate del tipo G-family, più adatte alle workstation da remoto.

che funziona con un’ampia gamma di istanze Amazon EC2, incluse istanze accelerate del tipo G-family, più adatte alle workstation da remoto. Accesso garantito dappertutto grazie al supporto di client web e thin client Windows, Mac e Linux.

grazie al supporto di client web e Windows, Mac e Linux. Uno stack di sviluppo software consolidato che supporta i più recenti linguaggi, database e strumenti stabili.

Red Hat: coerenza per il cloud ibrido, dalla piattaforma al servizio

L’arrivo di Red Hat Enterprise Linux for Workstations su Aws è in linea con l’impegno della società nel fornire tecnologie in grado di garantire la coerenza degli ambienti cloud ibridi sia come piattaforme che come servizi. Le stesse funzionalità, strumenti e carichi di lavoro che oggi girano su Red Hat Enterprise Linux funzionano anche su questo nuovo servizio, consentendo alle organizzazioni di mantenere la coerenza lungo tutti i flussi di lavoro e le operation, anche nel caso dell’impiego di forza lavoro remota e di opzioni hardware limitate.