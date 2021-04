Red Hat Enterprise Linux 8.4, sistema operativo per l’edge computing

Red Hat ha annunciato nuove funzionalità e miglioramenti alla piattaforma Enterprise Linux, promuovendolo come il sistema operativo base per il cloud ibrido aperto, dal data center all’edge.

Disponibile nelle prossime settimane, Red Hat Enterprise Linux 8.4 affina il ruolo della piattaforma come sistema operativo leggero e di produzione per le implementazioni edge, aggiungendo nuovi container Linux e capacità di gestione in base alle esigenze dell’edge computing.

Secondo il rapporto “The State of Enterprise Open Source” di Red Hat, il 72% dei leader IT intervistati si aspetta che l’open source guidi l’adozione dell’edge computing nei prossimi due anni. Il “2021 State of the Edge” della Linux Foundation prevede che entro il 2025, l’Internet-of-Things (IoT) o i dispositivi legati all’edge produrranno circa 90 zettabyte di dati. Per Red Hat, questo indica che l’importanza dell’edge computing come impronta del cloud ibrido aperto crescerà negli anni a venire, rendendo la preparazione per l’edge computing una necessità cruciale per CIO e leader IT.

Red Hat Enterprise Linux costituisce la base in produzione per molte delle aziende Fortune 500 in tutto il mondo, dalle istituzioni finanziarie globali e i sistemi sanitari fino alle aziende produttive e le pubbliche amministrazioni.

La piattaforma unisce coerenza e controllo degli ambienti cloud ibridi con la capacità di adottare l’innovazione aperta gradualmente o all-at-once.

Con le nuove capacità di Red Hat Enterprise Linux 8.4, l’azienda estende queste funzionalità alle implementazioni edge.

Introduzione a Red Hat Edge

Red Hat Enterprise Linux è la base per l’iniziativa Red Hat Edge, che mira a fornire le capacità del portafoglio open hybrid cloud di Red Hat alle applicazioni edge in tutti i settori, dalle telecomunicazioni e i trasporti alle automobili intelligenti fino ai dispositivi aziendali. L’intera gamma di tecnologie aperte di Red Hat costruisce uno stack tecnologico pronto per l’edge, che comprende Red Hat Enterprise Linux.

Container Enterprise Linux, scalati per l’edge

Le implementazioni edge spesso si affidano pesantemente ai container Linux per rendere più facile la costruzione, implementazione e manutenzione dei carichi di lavoro in luoghi diversi.

Enterprise Linux 8.4 aiuta a mantenere la standardizzazione e il controllo attraverso queste immagini, a partire dagli aggiornamenti di Podman, il motore container basato su standard aperti di Enterprise Linux. Podman permette la gestione dei container attraverso il cloud ibrido aperto da un unico punto centrale, sia che vengano eseguiti nel data center o in una posizione remota, e offre la capacità di aggiornare automaticamente i container, rendendo più facile la manutenzione dei carichi di lavoro containerizzati edge in esecuzione in modo corretto e più sicuro.

Enterprise Linux 8.4 aggiunge nuove funzionalità a Image Builder, uno strumento che crea immagini del sistema operativo personalizzate distribuibili per una varietà di usi. Per i carichi di lavoro edge computing, Image Builder ora supporta la creazione di installazioni su misura per il bare metal, aiutando i team IT a mantenere una base comune anche attraverso ambienti edge disconnessi.

Anche Universal Base Image (UBI), il contenuto dello spazio utente di Enterprise Linux che può essere eseguito all’interno dei container, ha ricevuto miglioramenti.

UBI permette ai container di mantenere le stesse caratteristiche di produzione di Enterprise Linux, tra cui maggiori sicurezza ed efficienza, a livello di applicazione.

Per l’edge computing, UBI è ora disponibile in un’immagine leggera (micro), rendendola ideale per la realizzazione di applicazioni ridistribuibili, cloud-native standardizzate basate su Linux senza l’overhead di un’intera distribuzione del kernel.

Enterprise Linux nel cloud ibrido aperto

Red Hat Enterprise Linux 8.4 è più di una base per l’edge. L’ultima versione della piattaforma Enterprise Linux aggiunge nuove e migliorate capacità per aiutare le organizzazioni a sviluppare, implementare e mantenere strategie di cloud ibrido, dal data center al cloud. Altre caratteristiche chiave includono maggiore flessibilità per le applicazioni basate sul cloud con una visione olistica della distribuzione delle sottoscrizioni e del reporting attraverso Insights Subscriptions, nonché un supporto esteso per Cloud Access.

Configurazione e gestione del sistema semplificata e automatizzata attraverso l’utility Tracer e gli aggiornamenti di Enterprise Linux Web Console, che forniscono una guida intelligente per le patch di sistema e gli aggiornamenti al fine di identificare i tempi di fermo dovuti al riavvio del servizio o del sistema.

Capacità di sicurezza estese progettate per rispondere alle esigenze delle organizzazioni IT con Enterprise Linux System Role for Crypto Policies e Network-Bound Disk Encryption (NBDE) fornito come contenitore in ambienti distribuiti.

Enterprise Linux 8.4 beneficia anche di nuove e potenti aggiunte a Insights, l’offerta di gestione proattiva di Red Hat, per aiutare a rafforzare la sicurezza IT, l’analisi del sistema e la gestione dei sistemi Enterprise Linux.

Insights è disponibile di default con tutte le sottoscrizioni attive di Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift e Automation Platform.

La disponibilità generale di Enterprise Linux 8.4 è prevista per le prossime settimane attraverso il portale clienti della società.