Qualcomm e Mistral AI collaborano per l’AI generativa sui dispositivi edge

In occasione dello Snapdragon Summit, Qualcomm Technologies ha annunciato la collaborazione con Mistral AI per portarne i nuovi modelli di IA generativa all’avanguardia, Ministral 3B e Ministral 8B, sui dispositivi alimentati dalle piattaforme mobile Snapdragon 8 Elite, Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite per le applicazioni automotive e le piattaforme di calcolo Snapdragon X Series per i PC AI. Ministral 3B e Ministral 8B sono i primi modelli di intelligenza artificiale commerciale di Mistral AI progettati specificamente per l’uso on-device.

Ministral 3B e Ministral 8B sono compatti ma potenti, caratteristiche che li rendono ideali per l’esecuzione su dispositivi come smartphone, veicoli, PC e altro ancora. L’esecuzione dell’intelligenza artificiale generativa sui dispositivi offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore privacy, una minore latenza, affidabilità, risparmio economico ed efficienza energetica.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Mistral AI per contribuire a raggiungere il nostro obiettivo di potenziare i dispositivi edge con i più recenti progressi della tecnologia IA”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president and general manager of technology, planning and edge solutions, Qualcomm Technologies, Inc. “Grazie all’immediatezza, all’affidabilità e alla maggiore privacy dell’AI on-device, Ministral 3B e Ministral 8B consentiranno ai produttori di dispositivi e ai fornitori di software e di servizi digitali di offrire esperienze innovative, come assistenti AI e altre applicazioni in grado di comprendere i desideri e le esigenze degli utenti”.

“Questa collaborazione con Qualcomm Technologies è un traguardo significativo per Mistral AI, dimostrando la capacità dei nostri nuovi modelli nell’esecuzione locale su dispositivi alimentati da piattaforme Snapdragon, con una conseguente maggiore velocità di elaborazione locale che può contribuire a ridurre i costi e la richiesta di energia”, ha dichiarato Arthur Mensch, co-fondatore e CEO di Mistral AI. “Insieme, stiamo democratizzando l’accesso all’intelligenza artificiale avanzata, consentendo a sviluppatori e utenti di tutto il mondo di sperimentare il pieno potenziale dei nostri modelli direttamente sui loro dispositivi”.

Le due aziende stanno collaborando per portare presto Ministral 3B e Ministral 8B agli sviluppatori attraverso il Qualcomm AI Hub, sul quale attualmente gli sviluppatori possono accedere ad altri popolari modelli, tra cui Mistral 7B v0.3 che consente di sfruttare le capacità avanzate di Mistral AI.