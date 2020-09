Rola Dagher, nuova Global Channel Chief per Dell Technologies

Dal 7 settembre, nel suo nuovo ruolo, riportando a Bill Scannell (presidente di Dell Technologies, Global sales and Customer operations), Rola Dagher guiderà a livello mondiale la strategia, la visione e l’implementazione del channel program per i partner.

Con questo nuovo incarico, Rola Dagher rientra in Dell Technolgies dopo tre anni trascorsi come presidente di Cisco Systems Canada. Prima del suo ingresso in Cisco, ha ricoperto ruoli di leadership nelle vendite nel segmento Enterprise e Infrastructure Solutions Group (ISG) di Dell Technologies. In precedenza, ha contribuito alla guida del canale di Bell Canada per 13 anni.

Rola Dagher succede a Joyce Mullen, che dopo una carriera di 21 anni in Dell Technologies, ha lasciato la società lo scorso luglio.

Il Channel Partner Program di Dell Technologies è semplice, prevedibile e redditizio. Nel corso degli anni, i partner hanno richiesto un maggior coinvolgimento fin dalle fasi iniziali delle opportunità di vendite e da queste indicazioni ne è nato un programma di allineamento con i principali team di vendita in ciascuna regione.

La struttura del team di canale di Dell Technologies a livello globale

Le vendite di canale sono ora allineate ai leader delle vendite nordamericane e internazionali, John Byrne e Aongus Hegarty. Per facilitare e semplificare la collaborazione, l’azienda ha nominato un nuovo International Channel Lead, Diego Majdalani, che riporta a Hegarty. I responsabili del canale delle varie region Alvaro Camarena, Anwar Dahab, Tian Beng Ng e Frank Wu continueranno a ricoprire i loro attuali ruoli rispettivamente per LatAm, EMEA, APJ e Greater China, riportando a Majdalani, con stretto allineamento a Dagher e al team. Majdalani ha guidato le vendite per la regione dell’America Latina negli ultimi sette anni maturando una profonda conoscenza dei partner.

Denise Millard proseguirà alla guida di Dell Technologies Global Alliances, riportando a Bill Scannell. I team di Global Alliances e Channel continueranno a lavorare insieme garantendo sinergie tra tutti i partner.

Gregg Ambulos, leader del canale North America, continuerà nel suo ruolo e riporterà a John Byrne.

Rispetto al passato, questa nuova struttura – pur mantenendo una forte presenza globale – consente a Dell Technologies di supportare ancor meglio i partner all’interno delle aree geografiche, promuovendone la coerenza operativa e al contempo lavorando in sinergia con i principali team di vendita.