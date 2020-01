Nasce Quantico, la business community italiana per le Pmi

Nasce Quantico, una business community italiana dedicata esclusivamente alle Pmi.

A proporla è Gianluca Massini Rosati, imprenditore, business angel e autore, specializzato in tasse e fisco, basato a Londra, dove ha fondato Xriba, startup che ha raccolto oltre 12 milioni di euro e che con tecnologie di intelligenza artificiale e blockchain propone un nuovo protocollo di gestione dei rapporti tra imprese e fisco.

Con Quantico Massini Rosati intende portare in Italia la formula che guida le piccole imprese nella crescita mediante alla condivisione tra imprenditori di esperienza, formazione e networking orientato al business, al di là delle associazioni di categoria e delle reti di impresa.

Quantico, che in una prima fase vedrà il coinvolgimento di 500 imprenditori selezionati, si pone come obiettivo aiutare le Pmi a crescere e a uscire dal loro status di “piccole” dal punto di vista occupazionale per generare ricchezza e benessere diffusi, e lo fa con un modello innovativo e un uso strategico del digitale.

“A poco servono sgravi e aiuti fiscali – dice Massini Rosati in una nota – se non si educa e non si forma adeguatamente l’imprenditore a come sviluppare la propria azienda con il livello di competizione attuale. E in un contesto in continua evoluzione come in questo periodo, chi non capisce come adeguarsi è destinato a scomparire”.

L’obiettivo di Quantico è aiutare la crescita delle aziende ad alto potenziale, dando occasioni di scambio, di approfondimento, di formazione e di networking con altri imprenditori, per far nascere opportunità di sviluppo attraverso partnership strategiche e relazioni umane di grande valore.

Quindi Quantico si occuperà di networking di qualità, condivisione delle professionalità e delle competenze, formazione ed informazione di alto livello e trasversale, consulenza mirata sulle specifiche esigenze, occasioni di incontri e nuove opportunità di business per sviluppare partnership chiave.

Le iscrizioni a Quantico saranno aperte dal 4 marzo 2020 e qui si può leggere il manifesto dell’iniziativa.