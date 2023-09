Qualcomm presenta la piattaforma gateway in fibra 10G per ambienti domestici

Qualcomm Technologies inaugura una nuova era della sua connettività domestica e nuove opportunità per i service provider con l’introduzione della piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway e della sua caratteristica principale, la tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi.

La stragrande maggioranza degli abbonati usufruisce del servizio a banda larga attraverso il Wi-Fi. Negli attuali sistemi a banda larga, la rete di accesso dal service provider all’abitazione e il Wi-Fi all’interno dell’abitazione sono gestiti separatamente, con una qualità del servizio che è quasi impossibile mantenere sull’intera rete, data la diversità di dispositivi, applicazioni, tecnologie di connettività e il cambiamento quasi costante di tutti questi elementi.

La tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi affronta questa sfida di gestione offrendo un’architettura unificata di gestione del flusso di dati, dal cloud al dispositivo. Offre classificazione, pianificazione e approfondimenti che contribuiscono a garantire le aspettative di prestazioni degli abbonati per la fibra 10G, adattandosi all’attività degli utenti, che si tratti di giochi, streaming, videoconferenze o condivisione di contenuti.

“Qualcomm Technologies si è posizionata per guidare una rivoluzione nella connettività”, ha dichiarato Rahul Patel, senior vice president and general manager, connectivity, broadband and networking. “Con l’aggiunta della fibra 10G al nostro portafoglio tecnologico, insieme al 5G e al Wi-Fi 7, offriamo ora un’interessante combinazione di soluzioni per aiutare i service provider a incrementare i ricavi, a introdurre innovazioni nei servizi e a offrire agli abbonati esperienze più coinvolgenti e impegnative”.

Piattaforma Qualcomm gateway in fibra 10G



La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway è stata progettata per consentire l’accesso a 10Gbps attraverso la casa. La sua architettura software-defined combina la tecnologia PON (Passive Optical Network) 10G con la connettività Wi-Fi 7 multi-Gigabit per garantire la connettività ad alta velocità e l’accesso a bassa latenza attraverso la casa ai dispositivi finali, come telefoni, PC, smart TV, telecamere domestiche o elettrodomestici.

Dotata della tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi, un innovativo framework per la qualità del servizio dal cloud al dispositivo, la piattaforma gateway in fibra 10G è progettata per offrire ai provider un’orchestrazione e un’analisi senza precedenti per migliorare la qualità dell’esperienza dei loro abbonati.

L’orchestrazione di tipo applicativo della tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi è costruita per consentire ai provider di creare un nuovo livello di esperienza utente basato su una connettività end-to-end affidabile e veloce. I service provider saranno in grado di offrire servizi differenziati e ottimizzati per applicazioni come il gioco, lo streaming e il servizio ottimizzato per il lavoro da casa dei datori di lavoro.

La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway e la tecnologia Qualcomm Service Defined Wi-Fi saranno disponibili in commercio entro l’estate del 2024. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.