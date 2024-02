Con la nuova piattaforma, Oracle trasforma le comunicazioni di tutti i settori industriali

Le comunicazioni in tempo reale sono ora disponibili nella suite delle applicazioni cloud verticali di Oracle grazie alla nuova Enterprise Communications Platform (ECP). Collegando in maniera seamless – senza soluzione di continuità – le applicazioni industriali di Oracle alle reti e ai dispositivi IoT per estenderne il valore, ECP consente oggi alle organizzazioni di ripensare il modo in cui operano.

ECP si basa sulle elevate prestazioni e sicurezza di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e offre una potente dorsale di trasmissione e un’architettura backbone ed edge che gli utenti possono incorporare direttamente nello stack di applicazioni verticali di Oracle per tutti i settori industriali.

Grazie a funzionalità integrate come la gestione dei dispositivi IoT, i clienti possono eliminare l’onere di gestire integrazioni complesse e contratti di connettività per avere la connessione e la data intelligence necessarie per attivare servizi di varia natura.

Per esempio, l’intervento di un operatore di primo soccorso che sfrutta da remoto la visione immersiva in tempo reale durante un incidente, un ristorante che utilizza tablet per ricevere ordini da qualsiasi luogo, o anche un’azienda utility che utilizza sensori IoT per monitorare la condizione delle proprie linee di trasmissione.

La piattaforma supporta vari protocolli IoT per connettere dispositivi edge e mobili su reti di telecomunicazione pubbliche e private per arricchire ulteriormente i servizi cloud. ECP offre, inoltre, servizi avanzati quali streaming video e audio, funzionalità di registrazione, gestione dei dispositivi, elaborazione distribuita edge, autorizzazione e autenticazione.

“Forti della consolidata competenza nelle telecomunicazioni innovative e grazie alla nostra profonda esperienza specifica in vari settori verticali, la nuova piattaforma di comunicazione è una naturale evoluzione della nostra missione volta a migliorare il modo di comunicare in ambito B2B”, ha affermato Andrew Morawski, EVP e general manager, Oracle Communications. “Stiamo già assistendo a un impatto incredibile nel modo in cui diversi settori come la sanità, il pubblico, l’hospitality e le utility di acqua ed energia adottano questa tecnologia per affrontare alcune delle più grandi sfide IoT”.

Le aziende di vari settori merceologici si trovano oggi a gestire diverse tipologie di dispositivi di comunicazione, tra cui videocamere, dispositivi mobili, PC e tablet, ciascuno con il proprio sistema e un insieme di dati e procedure manuali per la registrazione e l’archiviazione. Questa eterogeneità di sistemi limita la trasparenza e rende difficile garantire una risposta rapida nelle situazioni critiche. Sfruttando le API integrate, ECP consente comunicazioni sicure in tempo reale per le applicazioni cloud verticali di Oracle, perché connette e gestisce sistemi locali on-premise con dispositivi e sensori IoT, edge e mobili su una o più reti pubbliche o private.

La piattaforma ECP è già integrata nella suite Oracle per i servizi di pubblica sicurezza per garantire comunicazioni sicure nelle situazioni di emergenza che coinvolgono, per esempio, un centro di comando della polizia, le squadre di primo soccorso o la gestione delle chiamate di emergenza dei vigili del fuoco, tutte situazioni in cui un operatore deve inviare unità, identificare le chiamate, verificare la posizione dell’incidente, il tutto con un mix di fonti di informazioni.

ECP Edge consente, inoltre, di acquisire video sul cruscotto dell’auto della polizia, le telecamere indossate, le telecamere di sicurezza o le telecamere del veicolo con la possibilità di fornire una visione a 270° gradi di un incidente.

“Oracle Enterprise Communications Platform (ECP) rappresenta un collegamento fondamentale tra la potenza delle reti 5G e i processi tipici dei settori verticali che possono trarre vantaggio dalle funzionalità della piattaforma”, ha affermato Caroline Chappell, partner di Analysys Mason, società di analisi e consulenza in ambito TMT (telecom, media e tecnologia). “ECP dimostra che esiste un’interessante opportunità per le API di rete degli operatori quando il mercato è guidato dalle applicazioni”.