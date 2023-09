Qualcomm e Aws alleate per lo sviluppo software nell’automotive

In occasione dell’IAA Mobility, Qualcomm Technologies e Aws hanno annunciato il loro impegno a co-innovare a lungo termine per conto dell’industria automobilistica.

Riconoscendo la rapida espansione delle caratteristiche e delle funzioni definite dal software, la crescita esponenziale dei dati da cui trarre informazioni e il desiderio dei clienti finali di introdurre nuove funzionalità sul mercato in tempi più rapidi, AWS e Qualcomm Technologies uniranno le loro competenze nel settore per fornire un’infrastruttura di sviluppo completa e strumenti per accelerare la guida autonoma e la trasformazione dei veicoli definiti dal software (SDV).

“In qualità di leader nelle tecnologie innovative per il settore automobilistico, Qualcomm Technologies comprende la necessità di offrire soluzioni altamente scalabili che riuniscano tecnologie cloud e hardware all’avanguardia per consentire prestazioni di altissima qualità e standard di sicurezza per le case automobilistiche di tutto il mondo”, ha dichiarato Nakul Duggal, senior vice president e general manager, automotive & cloud computing, Qualcomm Technologies, Inc. “La soluzione Qualcomm Cloud AI 100 e le piattaforme Snapdragon Ride™ alimentano l’innovazione automobilistica per le principali case automobilistiche. L’ampiezza dei servizi e delle capacità di AWS contribuisce a sbloccare nuove possibilità di trasformazione del settore. Grazie alla nostra collaborazione tecnologica con AWS, condivideremo le best practice e realizzeremo la nostra visione comune di innovazione automobilistica collaborativa.”

Per contribuire alla democratizzazione dello sviluppo del software per veicoli, AWS e Qualcomm Technologies stanno facendo passi avanti per consentire alle case automobilistiche di sperimentare e integrare le tecnologie cloud nei loro processi di sviluppo. Per esempio, con lo stack software di Qualcomm Technologies, che alimenta il sistema di visione computerizzata di Qualcomm Technologies, che alimenta il sistema di visione computerizzata di un veicolo per funzioni di sicurezza avanzate come la frenata automatica e l’assistenza al mantenimento della corsia, gli sviluppatori possono sfruttare i vantaggi del cloud per simulare, testare, convalidare e verificare le loro nuove caratteristiche e funzioni prima di passare ai test più tradizionali sull’hardware. Ciò contribuisce ad accelerare il processo di sviluppo e ad aiutare gli ingegneri del software a realizzare un prodotto valido più rapidamente di prima.

Le case automobilistiche di lusso, tra cui il BMW Group, hanno collaborato con Qualcomm Technologies per sviluppare congiuntamente sistemi di guida automatizzata di prossima generazione basati sulla piattaforma aperta, scalabile e modulare Snapdragon Ride Platform, che dispone di uno stack software Ride Vision integrato per consentire la percezione a 360 gradi del veicolo. Insieme ad AWS e Qualcomm Technologies, gli ingegneri del BMW Group possono ora sfruttare i vantaggi di hardware, software di visione e funzionalità cloud leader del settore in una piattaforma di sviluppo di guida automatizzata coesa, integrata e end-to-end.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico, Qualcomm Technologies è ben posizionata per fornire soluzioni avanzate che supportano la continua trasformazione dell’industria automobilistica, che si traduce in veicoli connessi, guida autonoma ed elettrificazione. AWS apporta la sua lunga esperienza nell’intelligenza artificiale, nell’apprendimento automatico, nell’elaborazione e nell’analisi dei dati e nel calcolo ad alte prestazioni. Insieme, le due aziende prevedono di sperimentare e integrare nuove intuizioni nelle future soluzioni automobilistiche che cambieranno il modo in cui i veicoli vengono progettati, commercializzati e guidati su strada.

“Lo sviluppo definito dal software nel settore automobilistico è sempre più diffuso e richiede alle case automobilistiche, ai Tier 1 e agli sviluppatori automobilistici di intensificare gli sforzi e di trovare nuovi modi per accelerare il processo di progettazione dei veicoli”, ha dichiarato Wendy Bauer, direttore generale del settore Automotive e Manufacturing di AWS. “Imparando gli uni dagli altri e aiutando clienti comuni come BMW a realizzare le loro visioni, siamo certi che il settore ne trarrà beneficio per gli anni a venire. Siamo entusiasti di continuare a scoprire queste intuizioni con i nostri clienti e co-innovatori e di trasformarle in azioni che daranno forma al futuro della mobilità”.