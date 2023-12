QNAP lancia il nuovo switch gestito 100GbE per le esigenze delle PMI

QNAP Systems, azienda specializzata nelle soluzioni di calcolo, rete e storage, ha presentato il nuovo switch gestito 100GbE QSFP28/25GbE SFP28 QSW-M7308R-4X.

Con una capacità di commutazione fino a 1200Gbps in un case compatto per montaggio su rack a mezza larghezza, il QSW-M7308R-4X soddisfa le esigenze di bandwidth per l’archiviazione di big data, editing video, virtualizzazione e applicazioni AI per accelerare l’implementazione di centri di archiviazione dati ad alta velocità, medicina intelligente e studi multimediali professionali.

“Secondo le ricerche di mercato, la domanda di switch 100GbE+ ad altissima velocità è decollata nel 2023 per supportare la richiesta di bandwidth delle nuove applicazioni come i carichi di lavoro dell’AI generativa e i server cluster”, ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP, che aggiunge: “Il primo switch 100GbE di QNAP è una soluzione 100GbE economica e salva spazio per le PMI, ed è ideale da abbinare ai NAS QNAP 25GbE o ad altri NAS con schede di rete 25GbE/100GbE per massimizzare il potenziale IT”.

Il QSW-M7308R-4X – spiega QNAP – dispone di quattro porte 100GbE QSFP28 e otto porte in fibra 25GbE SFP28, che supportano i transceiver DAC o LR/SR con interfacce compatibili. L’interfaccia 25GbE SFP28 è retrocompatibile con 10GbE SFP+ e 1G SFP. Il QSW-M7308R-4X supporta la trasmissione in modalità full-duplex e FEC (Forward Error Correction) per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile ad altissima velocità.

Grazie al design per il montaggio su rack a mezza larghezza, è possibile installare due QSW-M7308R-4X (o con un altro switch per il montaggio su rack a mezza larghezza) in uno spazio rack 1U per un utilizzo efficiente dello spazio fisico e con un cablaggio ordinato nelle sale IT o negli uffici. Con un sistema di raffreddamento intelligente, il QSW-M7308R-4X garantisce prestazioni di rete ad alta velocità stabili anche a pieno carico.

Il QSW-M7308R-4X offre funzioni di gestione Layer 2 (come LACP, VLAN, ACL e LLDP) tramite QNAP Switch System (QSS) con una interfaccia utente web intuitiva per il controllo efficiente della banda di rete e una maggiore sicurezza della rete. Il QSW-M7308R-4X supporta il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per l’implementazione di reti di piccole e medie dimensioni che supportano l’espansione, la ridondanza e la prevenzione dei loop.