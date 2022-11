QNAP lancia il NAS per le applicazioni di virtualizzazione delle PMI

QNAP Systems ha introdotto la serie di NAS QuTS hero TVS-hx74 ad alte prestazioni, inclusi il TVS-h474 a quattro alloggiamenti, TVS-h674 a 6 alloggiamenti e TVS-h874 a 8 alloggiamenti che integrano i processori Intel Core multi-core/multi-thread di dodicesima generazione.

Il TVS-hx74 utilizza il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS che garantisce l’integrità dei dati oltre a supportare la deduplica e compressione interna dei dati a livello di blocco, snapshot quasi illimitate e SnapSync in tempo reale.

Dotato di espandibilità PCIe Gen 4 (velocità di trasmissione fino a due volte maggiore rispetto a Gen 3), cache SSD M.2 NVMe e connettività 2,5GbE, il TVS-hx74 è la risposta alle crescenti sfide aziendali in termini di archiviazione, backup, virtualizzazione e server applicazioni.

“Il TVS-hx74 di QNAP è un NAS ZFS di livello base ideale per le PMI. I processori multi-core e l’espandibilità versatile soddisfano le richieste di multi-tasking degli ambienti IT enterprise oltre a offrire abbondanti risorse di calcolo per le applicazioni di virtualizzazione”, ha dichiarato Meiji Chang, General Manager di QNAP.

“Siamo entusiasti di vedere che QNAP ha implementato la soluzione avanzata di Intel nella serie di NAS più recente. I processori Intel Core multi-core/multi-thread di dodicesima generazione offriranno eccellenti prestazioni di calcolo per l’accelerazione delle applicazioni di virtualizzazione delle PMI e delle prestazioni grafiche”, ha dichiarato Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division alla Intel Corporation.

Il TVS-hx74 – sottolinea QNAP – adotta CPU Intel Core e Pentium Gold di dodicesima generazione, supporta una memoria DDR4 a due canali fino a 128 GB, oltre a offrire due porte 2,5GbE che offrono velocità maggiori usando il Trunking di porta. Con gli slot M.2 PCIe 2280, il TVS-hx74 consente di utilizzare gli SSD NVMe PCIe per migliorare le prestazioni IOPS durante la configurazione della cache SSD.

Sono inclusi gli slot PCIe Gen 4 ad alta velocità per estendere le funzionalità core del NAS, come l’aggiunta di adattatori di rete 10/25GbE, schede QM2 per aggiungere SSD M.2 e porte 2,5GbE/10GbE, schede grafiche di base per abilitare il passthrough GPU per le macchine virtuali, e schede di espansione dell’archiviazione per connettere gli alloggiamenti di espansione QNAP. L’uscita HDMI consente agli utenti di visualizzare direttamente i contenuti multimediali o i contenuti VM archiviati o in esecuzione sul TVS-hx74.

Il TVS-hx74 utilizza il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS. Progettato specificatamente per l’integrità dei dati, il file system ZFS offre la riparazione automatica oltre ad essere conforme WORM (Write Once, Read Many Times). Supporta inoltre la tecnologia di compressione e deduplica inline dei dati a livello di blocco per un utilizzo ottimale dell’archiviazione, trasferimento dati più veloce e maggiore durata degli SSD. Supporta inoltre fino a 65.536 snapshot per registrare l’intero stato del sistema e i dati.

L’App Center incluso offre diverse applicazioni installabili su richiesta per espandere ulteriormente il potenziale applicativo del TVS-hx74, ad esempio l’hosting di macchine virtuali e container (supporta LXD, Docker e Kata Containers), semplificare il backup delle VM di VMware/Hyper-V, semplificare i backup locali/remoti/cloud, semplificare il backup di Google Workspace e Microsoft 365, e molto altro.