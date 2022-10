Qnap annuncia l’aggiornamento di QTS alla versione 5.0.1

Qnap ha ufficialmente rilasciato oggi il sistema operativo NAS QTS 5.0.1 che intensifica la sicurezza globale, con maggiore comodità e prestazioni di protezione dei dati e utilizzo giornaliero. Tra le nuove funzioni: sostituzione sicura del disco RAID, supporto per il protocollo WindowsSearch per le cartelle condivise del NAS, oltre al supporto per il SED enterprise (Self-Encrypting Drives). Il Qnap NAS basato su ARM e x86 con QTS 5.0.1 supporta ora anche il file system exFAT senza alcun costo aggiuntivo, offrendo agli utenti maggiori opzioni e compatibilità del dispositivo per trasferimenti di file di grandi dimensioni.

“Nell’era dell’informazione, il trasferimento efficiente dei dati e la condivisione dei file devono tenere conto dei problemi di sicurezza e affidabilità. Questo è l’obiettivo di Qnap durante lo sviluppo del sistema operativo NAS intelligente, QTS,” ha dichiarato Sam Lin, Product Manager di Qnap, che aggiunge “Qnap ha instillato standard di sicurezza più severi e funzionalità di gestione granulare per aiutare le aziende e gli individui a gestire con sicurezza i propri dati salvaguardando allo stesso tempo le risorse digitali e mitigando le crescenti minacce alla sicurezza.”

Qnap QTS 5.0.1, le nuove funzionalità principali

Sostituzione dei dischi RAID prima di potenziali malfunzionamenti:

In caso di errori indicati tramite valori S.M.A.R.T., predizioni di DA Drive Analyzer, o rallentamento del sistema, è possibile sostituire in qualsiasi momento i dischi interessati nel gruppo RAID con dischi di ricambio. Ciò migliora sensibilmente l’affidabilità del sistema e rimuove la necessità di ricreare il RAID.

Il file system exFAT che supporta dimensioni dei file fino a 16EB ed è ottimizzato per l’archiviazione flash (come schede SD e dispositivi USB) per aiutare ad accelerare il trasferimento e condivisione di grandi quantità di file multimediali.

QTS 5.0.1 supporta l’accelerazione hardware AES-NI per aumentare l’efficienza di accesso e crittografia/decrittografia dei dati tramite SMB 3.0 (Server Message Block), che offre velocità di trasferimento fino a 5 volte più rapide rispetto all’accelerazione hardware AES-NI. Aiuta a migliorare le prestazioni di sistema e a proteggere la riservatezza dei dati aziendali.

QTS 5.0.1 ora supporta Microsoft WSP, che si affida al protocollo SMB. Con WSP gli utenti possono cercare le cartelle condivise del NAS tramite Windows quando è montata una unità SMB sul NAS.

Oltre a TCG-OPAL, Qnap QTS 5.0.1 supporta HDD e SSD conformi SED enterprise di tipo TCG. Gli utenti possono sfruttare la crittografia integrata delle unità per un livello aggiuntivo di protezione dei dati senza richiedere ulteriori software o risorse di sistema del NAS. È particolarmente utile per le organizzazioni che archiviano informazioni strettamente riservate, come il settore pubblico, salute e finanza.

