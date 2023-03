Qlik amplia la fornitura di connettori per l’analisi e l’integrazione dei dati

Qlik, lo specialista dell’integrazione e analisi dei dati, ha presentato Connector Factory, nuova soluzione per espandere l’accesso e la fornitura di dati da centinaia di applicazioni SaaS e fonti dati, con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze in materia di analisi e integrazione dei dati aziendali nel cloud.

Ad oggi, sottolinea l’azienda, i clienti Qlik beneficiano già di oltre 250 connettori esistenti, e nel corso del 2023 potranno migliorare le loro attività di analisi e integrazione dei dati con 100 nuovi connettori per Qlik Cloud Data Integration.

Con oltre 400 database e migliaia di pacchetti applicativi e applicazioni legacy, tutte dotate di API in continua evoluzione, oggi i team IT aziendali che si occupano di analisi e di ingegneria dei dati, spendono molto tempo e risorse per gestire la complessità dei dati stessi. Il team di ricerca e sviluppo di Connector Factory utilizza una tecnologia unica per rendere più semplice il lavoro, sviluppando rapidamente connettori per gran parte delle fonti aziendali più utilizzate e strategiche attraverso API standard. In questo modo si elimina la necessità di integrazioni una tantum e si sbloccano più dati per migliorare le competenze, offrendo così un valore significativo nell’intero ciclo di vita dei dati.

La fornitura iniziale di nuovi connettori per Qlik Cloud Data Integration è prevista nei prossimi due trimestri e comprende il supporto di 30 applicazioni aziendali più diffuse, tra cui NetSuite, Workday, SAP SuccessFactors, Salesforce, Epic, Cerner, OSIsoft, ADP, SAP Ariba e HubSpot.

“Con la rapida proliferazione di nuovi database e applicazioni SaaS, per i fornitori è difficile stare al passo. Qlik sta affrontando questa sfida con Connector Factory, funzionale ai team di data engineering e di analytics per sbloccare e integrare tutti i dati necessari, oltre che migliorare gli insight per maggiori risultati in termini di business”, ha dichiarato Mike Leone, Principal Analyst di Enterprise Strategy Group.

Connector Factory è un’evoluzione che nasce dalla costante attenzione di Qlik a collegare e sbloccare dati conservati in fonti aziendali chiave per l’analisi e, successivamente, per l’azione. Qlik, infatti, vanta una lunga e consolidata esperienza nell’accesso e nella trasformazione dei dati provenienti da applicazioni aziendali complesse come SAP e mainframe, e nella loro distribuzione a qualsiasi applicazione cloud o di analisi, oltre alla capacità di garantire flussi di lavoro da applicazione ad applicazione attraverso Qlik Application Automation.

Con Connector Factory, Qlik intende fornire una connettività universale tra applicazioni e fonti di dati SaaS, creando valore aggiuntivo lungo tutto il processo: dalla consegna dei dati in tempo reale ai repository cloud, fino all’accesso diretto per l’analisi e all’azione immediata tramite il collegamento ad altre applicazioni.

“Nelle strategie aziendali di oggi, collegare e fornire dati da diverse fonti e applicazioni è essenziale per una vera integrazione dei dati. Con Connector Factory, raddoppiamo la nostra comprovata capacità di sbloccare le principali fonti di dati aziendali, come mainframe e SAP, ampliando la connettività all’intero universo in continua crescita di fonti e applicazioni SaaS, che stanno alimentando gli sforzi delle imprese in materia di dati nel cloud”, ha dichiarato James Fisher, Chief Product Officer di Qlik.

Qlik continuerà a fornire connettori per Qlik Cloud Data Integration attraverso Connector Factory nel corso del 2023, con l’obiettivo di creare una connettività universale per le imprese, ha annunciato l’azienda.