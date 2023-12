Qlik amplia la capacità dei clienti di scalare l’AI con AWS

Qlik, società specializzata in data analytics, è partner Amazon Web Services dal 2020, con il suo intero portafoglio di soluzioni di analytics e dati disponibili in AWS Marketplace, un catalogo digitale con migliaia di elenchi di software di fornitori indipendenti che semplificano la ricerca, il test, l’acquisto e la distribuzione di software in esecuzione su AWS.

In occasione dell’evento AWS re:Invent 2023, Qlik ha illustrato la propria collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e le nuove funzionalità in particolare nel campo dell’AI.

Qlik aiuta i propri clienti ad abbracciare e scalare la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models) e dell’intelligenza artificiale generativa (AI) con AWS) grazie a nuove integrazioni e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Grazie all’integrazione con Amazon Bedrock, gli utenti di Qlik Cloud possono ora sfruttare facilmente il linguaggio naturale per creare nuovi insight basati sull’intelligenza artificiale su AWS con LLM affidabili e regolamentati come AI21 Labs, Anthropic, Cohere e Meta. Amazon Bedrock è un servizio completamente gestito che rende accessibili i modelli di base (FM) delle principali aziende di intelligenza artificiale tramite un’API che permette di creare e scalare applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Questa integrazione si basa sul portafoglio di integrazioni native a livello di motore di Qlik con Amazon SageMaker, Amazon SageMaker Autopilot e Amazon Comprehend, che stanno consentendo ai clienti di sfruttare l’intelligenza artificiale e il machine learning (ML) nelle attività di previsione e creazione di modelli.

Oltre alla nuova integrazione di Amazon Bedrock, clienti come HARMAN e Schneider Electric stanno beneficiando della combinazione di AWS e delle soluzioni di Qlik Staige. Qlik Staige è il set olistico di soluzioni dell’azienda che aiuta le organizzazioni a creare una base dati affidabile per l’intelligenza artificiale, a sfruttare l’analisi moderna potenziata dall’intelligenza artificiale e a implementare l’intelligenza artificiale per casi d’uso avanzati.

“I nostri restaurant manager prendono decisioni di grande impatto in tutte le loro operazioni di business grazie alla combinazione di Qlik Cloud e AWS”, ha affermato Dan Williams, Head of Business Intelligence di PizzaExpress. “Siamo entusiasti di poter sfruttare il potenziale di AWS e Qlik per applicare l’intelligenza artificiale e gli LLM in aree come tendenze predittive e analisi del sentiment per una maggiore soddisfazione dei clienti e per aiutarci a coinvolgere i nostri clienti con nuove modalità. Inoltre, questi strumenti ci consentono di garantire la sicurezza e la governance dei dati in ogni fase del processo”.

Oltre alle integrazioni relative all’intelligenza artificiale e al machine learning, Qlik detiene una serie di designazioni AWS, tra cui Amazon Redshift Ready, Amazon Relational Database Service (RDS) Ready, lo stato di competenza del software di analisi dei dati e di AWS e lo stato di competenza del software di migrazione e modernizzazione di AWS. L’ampiezza e la profondità delle integrazioni e delle designazioni offrono ai clienti un elevato grado di fiducia nella scelta di implementare Qlik e AWS come elemento fondamentale nelle loro strategie di intelligenza artificiale, afferma l’azienda.

“I clienti AWS stanno valutando i LLM e l’AI generativa con l’obiettivo di raggiungere nuovi livelli di innovazione e produttività nella gestione dei dati e delle analytics, e Qlik si concentra sulla fornitura di queste innovazioni integrando Qlik Cloud con AWS”, ha dichiarato Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances di Qlik. “L’ulteriore integrazione con Amazon Bedrock estende ancor di più il nostro lavoro con AWS a tutto il nostro portafoglio Qlik Staige e il nostro continuo impegno per le integrazioni future mostra ai clienti che possono sfruttare senza problemi Qlik insieme ad AWS per guidare il successo dell’AI”.

Qlik sfrutta la potenza di AWS per una sostenibilità immediata e attuabile

Sempre in occasione dell’evento AWS re:Invent 2023, Qlik ha inoltre illustrato la propria collaborazione con Amazon Web Services con l’obiettivo di aiutare le aziende a realizzare gli obiettivi di sostenibilità integrando la sostenibilità nell’ambito dell’analisi dei dati. Collaborando con AWS, Qlik offre un nuovo percorso progettato per armonizzare il progresso tecnologico con gli obiettivi di sostenibilità ormai imperativi.

“I dati dovrebbero essere più di numeri e grafici. Dovrebbero guidare verso azioni sostenibili per il raggiungimento degli obiettivi. Sfruttando la potenza di AWS, offriamo alle aziende i mezzi per passare dalla reportistica statica alla promozione di strategie di sostenibilità attuabili e in real-time in tutta l’azienda“, afferma Julie Kae, VP of Sustainability and DE&I, Executive Director di Qlik.org.

Ottimizzazione della sostenibilità guidata dai dati: con funzionalità avanzate di integrazione dati di Qlik, le aziende ottengono un vantaggio trasformativo, essendo in grado di prendere decisioni immediate ed eco-consapevoli che incorporano la sostenibilità in ogni aspetto delle operation. Un primo esempio è l’ app Marketing Event Sustainability, utilizzata da Qlik stessa e che è integrata su AWS, per misurare e gestire meticolosamente i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) e di emissioni di anidride carbonica (CO2) per l’organizzazione di eventi a zero emissioni. Impegno per un futuro a zero emissioni: Qlik si impegna per un futuro sostenibile. Quando le aziende integrano Qlik su AWS, adottano una tecnologia avanzata e un’etica eco-responsabile. Estendere l’impatto globale: Qlik sta compiendo enormi passi nell’affrontare le sfide globali, supportando entità come la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) per tracciare le tappe fondamentali verso l’Accordo di Parigi e aiutando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nelle iniziative di sicurezza sanitaria globale, sottolineando l’entità del loro contributo globale.

Qlik è un partner di servizi AWS Advanced Tier. Questa designazione – sottolinea l’azienda – è una testimonianza dell’offerta di prodotti solida e integrata disponibile, che garantisce alle aziende l’accesso a strumenti che allineano la tecnologia con gli obiettivi di sostenibilità.