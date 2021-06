ProtonMail, la nuova versione web del servizio email super-sicuro

A poco più di sette anni dal rilascio della prima beta pubblica di ProtonMail, il team di sviluppo del servizio email professionale e sicuro ha annunciato la nuova versione di ProtonMail per il web.

Progettato da un gruppo di scienziati, ingegneri e sviluppatori uniti da una vision condivisa – di costruire un’Internet che rispetti la privacy e sia sicura contro i cyberattacchi –, ProtonMail è un servizio di posta elettronica sicuro e facile da usare, con crittografia end-to-end integrata e caratteristiche di cybersecurity all’avanguardia.

Il nuovo ProtonMail è ora disponibile per tutti e offre un nuovo look, maggiori opzioni di personalizzazione e un’interfaccia facile da usare, conservando le funzioni che aiutano a proteggere i messaggi, i contatti e l’agenda con la crittografia end-to-end.

La nuova release di ProtonMail offre un look and feel moderno e un’interfaccia intuitiva, in modo che l’utente possa passare meno tempo a gestire la casella di posta e più tempo a sfruttarne le funzioni.

L’ultima versione di ProtonMail si basa sul nuovo design language di Proton e su diversi layout e temi in modo che l’utente possa personalizzare la propria inbox e scegliere quello che trova più comodo e adatto alle proprie esigenze.

Scorciatoie da tastiera riprogettate rendono più facile che mai controllare i messaggi, e i filtri rapidi permettono di ordinarli in modo semplice e rapido. Inoltre, un nuovo selettore di App all’interno della propria casella di posta elettronica permette di passare rapidamente da un servizio Proton all’altro.

Il team di sviluppo ha sottolineato di aver ridisegnato ProtonMail in modo che fosse ancora più facile da usare, e allo stesso tempo per garantire all’utente il controllo delle proprie informazioni in ogni momento.

Il nuovo ProtonMail rappresenta un passo cruciale di Proton Technologies verso la vision dell’azienda di contribuire a creare una rete in cui la privacy è la scelta di default.

È possibile usare il nuovo ProtonMail per inviare messaggi email crittografati end-to-end sia alle persone che usano ProtonMail così come altri servizi di posta elettronica. Il nuovo ProtonMail cripta in modo sicuro i messaggi e anche i contatti e l’agenda dell’utente.

Il proprietario è l’unica persona che può accedere ai propri dati, nemmeno Proton può leggere la casella di posta dei suoi utenti.

Il nuovo ProtonMail è ora disponibile nella versione web e, il team di sviluppo ha annunciato che nei prossimi mesi sarà al lavoro per portare la nuova esperienza anche sulle app mobili.