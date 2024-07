Proton Wallet, il nuovo portafoglio Bitcoin sicuro e facile da usare

Proton, azienda specializzata nel settore della privacy e della sicurezza, ha annunciato il lancio di Proton Wallet, un portafoglio di soli Bitcoin a custodia autonoma, sicuro e facile da usare, in cui gli utenti hanno il pieno controllo dei propri beni digitali. Con Proton Wallet, spiega l’azienda, Proton vuole rendere più facile che mai per i nuovi utenti iniziare a usare i Bitcoin e adottare una modalità di pagamento al di fuori del controllo delle istituzioni centralizzate.

Proton ha sempre cercato di dare agli utenti il controllo della loro vita digitale, rendendo accessibili a tutti tecnologie avanzate per la privacy. L’azienda l’aveva già fatto per le email, incorporando la crittografia end-to-end in Proton Mail, e da allora ha lanciato Proton VPN, Proton Drive e Proton Pass: oggi Proton protegge oltre 100 milioni di account. Con il lancio di Proton Wallet, l’azienda intende rendere più facile che mai l’uso dei Bitcoin ed espande la protezione offerta, arrivando a coprire ancora più aspetti della vita digitale degli utenti.

L’obiettivo ora è quello di abbattere le barriere del Bitcoin, rendendo i portafogli a custodia autonoma più accessibili ai nuovi utenti, con nuove funzionalità come Bitcoin via Email, e più sicuri con una sicurezza avanzata grazie a Proton Sentinel.

Proton sostiene da tempo i Bitcoin: ha iniziato ad accettarli nel 2014, quando PayPal ha temporaneamente congelato i fondi fiat della campagna di crowdfunding iniziale, mettendo in pericolo l’azienda. Inoltre, in passato Proton ha reso nota una politica di tesoreria relativa ai Bitcoin e ha confermato di detenere Bitcoin all’interno delle proprie risorse finanziarie. Tuttavia, con il lancio di Proton Wallet, l’azienda afferma di voler compiere un passo significativo verso la tutela della libertà finanziaria degli utenti.

Proton Wallet è attualmente in accesso anticipato e disponibile per gli utenti del piano Proton Visionary, che viene reso nuovamente disponibile per un periodo di tempo limitato. Gli utenti Visionary con accesso anticipato a Proton Wallet potranno anche invitare dieci amici a partecipare, ed è anche disponibile una lista d’attesa a cui chiunque potrà iscriversi. Al momento del lancio, Proton Wallet supporterà solo i Bitcoin, ma potrebbe supportare altre valute, comprese quelle fiat, in base al feedback degli utenti.

Oltre al suo design intuitivo e facile da usare e alle protezioni di sicurezza, le funzionalità principali di Proton Wallet pensate per supportare i nuovi utenti Bitcoin includono:

Bitcoin via Email : sfruttando la più ampia infrastruttura di Proton, Proton Wallet rende più facile che mai inviare e ricevere Bitcoin. Finché sia il mittente che il destinatario possiedono un portafoglio Proton, per inviare Bitcoin è necessario solo l’indirizzo email del destinatario, anche se non si tratta di un indirizzo email Proton Mail.

: sfruttando la più ampia infrastruttura di Proton, Proton Wallet rende più facile che mai inviare e ricevere Bitcoin. Finché sia il mittente che il destinatario possiedono un portafoglio Proton, per inviare Bitcoin è necessario solo l’indirizzo email del destinatario, anche se non si tratta di un indirizzo email Proton Mail. Migliore privacy dei Bitcoin ruotando gli indirizzi Bitcoin ogni volta che un utente invia o riceve Bitcoin da parte di un nuovo utente, evitando così che le transazioni siano facilmente collegabili.

ruotando gli indirizzi Bitcoin ogni volta che un utente invia o riceve Bitcoin da parte di un nuovo utente, evitando così che le transazioni siano facilmente collegabili. Auto-custodia e crittografia end-to-end : Proton Wallet consente agli utenti di controllare le proprie chiavi di crittografia, il che significa che nessuno, nemmeno Proton, può accedere ai beni digitali degli utenti e che i loro Bitcoin sono protetti anche nel caso in cui i sistemi Proton dovessero essere compromessi. I sofisticati metodi di recupero consentono agli utenti di recuperare sempre i propri Bitcoin, anche se Proton Wallet è offline.

: Proton Wallet consente agli utenti di controllare le proprie chiavi di crittografia, il che significa che nessuno, nemmeno Proton, può accedere ai beni digitali degli utenti e che i loro Bitcoin sono protetti anche nel caso in cui i sistemi Proton dovessero essere compromessi. I sofisticati metodi di recupero consentono agli utenti di recuperare sempre i propri Bitcoin, anche se Proton Wallet è offline. Acquisto di Bitcoin in più di 150 Paesi : Proton Wallet dispone di integrazioni con terze parti autorizzate che semplificano l’acquisto di Bitcoin in più di 150 Paesi, aiutando così un maggior numero di persone ad avvicinarsi al Bitcoin per la prima volta.

: Proton Wallet dispone di integrazioni con terze parti autorizzate che semplificano l’acquisto di Bitcoin in più di 150 Paesi, aiutando così un maggior numero di persone ad avvicinarsi al Bitcoin per la prima volta. Codice open source ed esaminabile : Proton Wallet è open source, quindi tutte le prestazioni di sicurezza possono essere verificate dal pubblico e sottoposte ad audit indipendenti per migliorare la sicurezza. Proton Wallet ha inoltre superato un rigoroso audit di sicurezza indipendente.

: Proton Wallet è open source, quindi tutte le prestazioni di sicurezza possono essere verificate dal pubblico e sottoposte ad audit indipendenti per migliorare la sicurezza. Proton Wallet ha inoltre superato un rigoroso audit di sicurezza indipendente. Sicurezza avanzata con Proton Sentinel: Proton Wallet dispone di un supporto integrato per l’autenticazione a due fattori e dell’accesso a Proton Sentinel, che utilizza l’apprendimento automatico avanzato e l’intelligenza artificiale, insieme all’analisi umana, per bloccare i tentativi di accesso dannosi con elevata precisione. Ciò consente a Proton di proteggere gli account degli utenti, anche in situazioni in cui sono già stati compromessi o in cui un aggressore ha avuto accesso alle credenziali di accesso dell’utente.

Il Bitcoin è la valuta digitale più adottata, sottolinea l’azienda, ma è ancora ostacolato da problemi di sicurezza e scetticismo. La maggior parte dei portafogli è custodita da piattaforme centralizzate, il che comporta un rischio intrinseco. Se la piattaforma crolla, come è successo con servizi come FTX, i beni dell’utente scompaiono con la piattaforma. Dare agli utenti il controllo delle loro chiavi significa che anche se Proton dovesse scomparire del tutto, gli utenti avrebbero comunque accesso ai Bitcoin nel loro portafoglio Proton con la loro frase di recupero.

Con Proton Wallet, Proton cerca di portare il Bitcoin fuori dal dominio degli esperti di tecnologia e nelle mani di chiunque voglia accedere alla libertà finanziaria che esso consente.

Andy Yen, fondatore e CEO di Proton, ha dichiarato: “Consentendo a noi e all’intera community di Proton di adottare più facilmente mezzi di pagamento non controllati da istituzioni centralizzate, isoliamo meglio Proton dai rischi derivanti dalla finanza tradizionale. Il valore di Bitcoin per la società è stato ostacolato dalla difficoltà di effettuare transazioni e dai problemi di sicurezza, e Proton Wallet è stato progettato per risolvere entrambi i problemi. La capacità di Proton Wallet di supportare il Bitcoin via email rende le transazioni in Bitcoin facili da usare come PayPal, preservando la natura decentralizzata e non custodiale del Bitcoin“.

Proton Wallet spera di rivoluzionare l’usabilità del Bitcoin. La funzionalità Bitcoin via Email risolve il problema critico della condivisione e della verifica degli indirizzi Bitcoin. Gli utenti non devono più generare manualmente un nuovo indirizzo Bitcoin, difficile da memorizzare, e trovare un modo condividerlo in sicurezza per effettuare transazioni private. Ora per inviare e ricevere Bitcoin in modo sicuro è sufficiente un indirizzo email, e l’esistenza di oltre 100 milioni di account Proton fornisce un importante effetto rete.

Dingchao Lu, direttore di Proton Wallet, ha dichiarato: “Proton ha sperimentato in prima persona i pericoli del settore finanziario tradizionale. Nel 2014 PayPal ha bloccato temporaneamente i nostri beni e ha quasi messo fine a Proton prima ancora di iniziare. Quel momento è rimasto impresso nella nostra mente da allora e con il lancio di Proton Wallet vogliamo ridurre la dipendenza del mondo dalle istituzioni finanziarie centralizzate. Dando agli utenti il controllo delle proprie chiavi di crittografia e dei propri beni digitali, offriamo libertà finanziaria, maggiore privacy e sicurezza a milioni di persone in tutto il mondo“.

Proton è una realtà unica tra i fornitori di portafogli, dichiara l’azienda. Non è una società di criptovalute, non ha mai emesso una criptovaluta, non commercia o specula in criptovalute, né è un exchange. Non è nemmeno a scopo di lucro, in quanto il principale azionista è la Proton Foundation, organizzazione no-profit la cui missione è preservare la privacy e la libertà online. Da questo punto di vista, Proton è forse l’ultima organizzazione che ci si aspetterebbe di vedere entrare nello spazio Bitcoin, ma spera, attraverso il lancio di Proton Wallet, di fornire esattamente ciò di cui lo spazio ha bisogno per conquistare la fiducia e l’accettazione del mainstream.

Maggiori informazioni sul lancio di Proton Wallet sono disponibili sul blog o sul sito web del prodotto.