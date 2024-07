Proton Scribe, l’assistente di scrittura per le aziende basato su AI e privacy

Proton annuncia il lancio di Proton Scribe, un assistente di scrittura basato sull’IA locale per la protezione della privacy, una novità per le email.

Proton Scribe, integrato all’interno di Proton Mail, aiuta gli utenti a scrivere email sulla base di un semplice suggerimento. Inoltre, può anche revisionare i contenuti e correggere errori di ortografia e grammatica con pochi clic.

Grazie all’utilizzo del linguaggio naturale, Proton Scribe può anche aiutare gli utenti ad abbreviare le bozze di email o a modificarne il tono per trasmettere al meglio il messaggio al pubblico di destinazione. Proton Scribe esegue tutte queste operazioni senza mai rivelare o raccogliere informazioni sensibili, una condizione indispensabile per la privacy, sottolinea la società sviluppatrice.

Con il lancio di Proton Scribe, Proton vuole risolvere le problematiche relative alla privacy che hanno accompagnato la diffusione dell’IA. Con altri modelli di IA divenuti popolari negli ultimi mesi, sostiene l’azienda svizzera, i dati vengono trattati in modo errato e sottratti senza la possibilità di disabilitare la raccolta e l’addestramento dell’IA con tali dati. Le persone sono giustamente preoccupate per le implicazioni della privacy. In un recente sondaggio delle persone che usano Proton, il 79% degli utenti aziendali non desidera che i propri dati vengano usati per addestrare l’IA.

Nonostante ciò, mette in evidenza Proton, il 60% degli utenti ha usato o vorrebbe usare l’IA, aumentando al 75% per gli utenti aziendali. Un assistente di scrittura basato sull’IA è stato una delle funzionalità più richieste, sottolinea l’azienda.

Con Proton Scribe gli utenti non devono giungere a compromessi sulla privacy per usufruire della potenza dell’IA. Proton Scribe non è addestrato sui dati delle caselle di posta degli utenti, ma non potrebbe comunque farlo a causa della crittografia ad accesso zero di Proton.

Proton segue una politica di non conservazione dei dati inseriti dagli utenti all’interno di Proton Scribe. È sviluppato, gestito ed eseguito da Proton, ciò significa che nessun dato viene modificato da terze parti e non ci sono “collaborazioni” con aziende esterne come OpenAI, mette in chiaro l’azienda.

Proton Scribe – spiega il team – è stato sviluppato sui migliori modelli open source ed è esso stesso open source, consentendo verifiche sulla privacy e sulla sicurezza indipendenti. Diversamente da molti altri strumenti di IA, che chiedono agli utenti di accettare versioni invadenti delle loro informative sulla privacy, Proton Scribe è stato progettato per rispettare la minimizzazione dei dati alla base di tutti i servizi Proton e non chiede agli utenti di accettare condizioni simili.

Proton ha usato un approccio all’IA locale unico che è completamente nuovo per le email e gli strumenti di scrittura, afferma il team, che aggiunge: questa politica è in contrasto con la maggior parte degli strumenti di IA, i quali richiedono la condivisione di dati e suggerimenti sul cloud con il conseguente invio su Internet per funzionare, causando seri problemi di privacy relativi al trattamento dei dati sensibili degli utenti. Invece, le impostazioni dell’IA di Proton Scribe sui dispositivi sfruttano modelli efficienti per eseguire tutti i processi in modo locale. In questo modo nessun dato lascia il dispositivo dell’utente, il quale può usufruire dell’IA senza compromettere la propria privacy.

“Abbiamo capito che, a prescindere dall’impegno di Proton nella creazione di strumenti di IA, gli utenti useranno comunque questa tecnologia, spesso con serie conseguenze sulla privacy. Piuttosto che far copiare agli utenti le proprie comunicazioni riservate su strumenti di IA di terze parti che solitamente hanno pessime pratiche sulla privacy, sarebbe meglio creare uno strumento di IA incentrato sulla privacy direttamente in Proton Mail”, ha affermato il fondatore di Proton, Andy Yen. “Tuttavia, desideravamo farlo nel modo tipico di Proton, grazie ai nostri modelli aziendali che forniscono agli utenti il controllo dei propri dati senza farli sfruttare dalla piattaforma.”

“I motivi principali per cui la privacy è stata messa in secondo piano con l’avanzamento tecnologico risiedono nella difficoltà e nei costi maggiori riscontrati durante lo sviluppo di tecnologie in modo privato”, ha proseguito Yen. “Ma è fondamentale agire in questo modo, altrimenti saranno gli utenti a pagarne le conseguenze. La storia ha dimostrato che la produttività viene sempre preferita alla privacy quando si è costretti a giungere a un compromesso. Lo sviluppo della privacy per il futuro richiede l’eliminazione di tale compromesso. Con Proton Scribe, abbiamo preso un percorso più difficile, ma è l’unico che favorisce sia la privacy che la produttività.”

Con Proton Scribe, gli utenti hanno sempre il pieno controllo dei propri dati e possono disattivare completamente la funzionalità se non la desiderano. Inoltre, se lo desiderano, possono utilizzare Proton Scribe sui server sicuri e senza registri di Proton, anziché localmente.

Negli ultimi anni, Proton ha sempre mostrato con orgoglio il suo approccio incentrato sulla privacy, ma ha anche dato la priorità allo sviluppo di strumenti che aumentassero la produttività degli utenti. Proton adesso protegge più di 100 milioni di account utente e oltre 50.000 aziende si affidano a Proton per salvaguardare i propri dati. Proton Scribe è solo l’ultima delle numerose funzionalità che Proton ha lanciato di recente per offrire alle aziende la facilità d’uso richiesta, proteggendo al contempo i dati dei propri clienti, come le app desktop di Proton Mail o la sicurezza dell’account migliorata per i clienti con il programma di protezione dell’account Proton Sentinel.

Proton Scribe sarà inizialmente disponibile per tutti i clienti Proton Mail Business a partire da 2,99 euro per utente al mese (con una prova gratuita di 14 giorni), oltre che gratuitamente per tutti gli utenti esistenti di Proton Visionary e Lifetime. Proton Scribe è attualmente in fase di distribuzione su applicazioni web e desktop di Proton Mail.

Per informazioni dettagliate su questo aggiornamento, è possibile consultare il post del blog, oppure si può esplorare il sito web di Proton Mail per ulteriori informazioni.

Proton Scribe sarà disponibile per tutti gli utenti con gli abbonamenti elencati di seguito: