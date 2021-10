Proteggere la privacy degli indirizzi email con 1Password e Fastmail

1Password, sviluppatore del noto password manager, ha annunciato Masked Email, un’integrazione tra 1Password e Fastmail progettata per preservare la privacy della propria email.

Questa integrazione consente infatti di creare nuovi indirizzi email unici senza dover lasciare la pagina d’iscrizione di un sito o servizio, mantenendo il proprio indirizzo email vero, privato e nascosto dalle app o dai servizi a cui ci si iscrive.

Usare un indirizzo email mascherato (masked) può proteggere gli utenti dalle violazioni e fa sì che il controllo della casella di posta elettronica rimanga sempre nelle loro mani, ha messo in evidenza 1Password.

Non solo: difendere la privacy e mascherare il proprio indirizzo email ora è anche semplice quanto generare una password forte.

La collaborazione tra 1Password e Fastmail per creare Masked Email rende più facile per gli utenti separare le proprie identità digitali e recuperare un po’ della privacy online che viene sempre più spesso compromessa.

Questa funzione aggiunge inoltre un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo l’utente dalle violazioni dei dati e dallo spam con un indirizzo email unico per ogni account.

È possibile sfruttare Masked Email sia che si usi 1Password su un browser web desktop, sia con Safari su iPhone, per creare indirizzi email unici al volo.

Quando all’utente viene chiesto di inserire un indirizzo email, 1Password mostrerà un’opzione per creare invece una nuova email. Ciò rende il creare e gestire indirizzi email unici per ogni login facile come generare una password forte, con 1Password.

In questo modo, se inizia a ricevere email indesiderate, l’utente può facilmente identificare quali servizi hanno condiviso, divulgato o venduto il suo indirizzo email. E, se ce n’è bisogno, può altrettanto semplicemente disattivarlo dall’interno di 1Password.

Grazie all’integrazione, 1Password si sincronizza con Fastmail, in modo da poter ricevere subito la posta elettronica al nuovo indirizzo.

Chi è già un cliente sia di 1Password che di Fastmail, può già da subito collegare i propri account.

Per i nuovi utenti di uno dei due servizi, al momento ci sono delle offerte sull’iscrizione sia a Fastmail che a 1Password, come campagna promozionale per la funzione Masked Email.