Digitalizzare i processi produttivi: Hpe al lavoro con i partner

AlfaProject.net, Miraitek e HpeItalia hanno annunciato il lancio di una soluzione end-to-end per la digitalizzazione dei processi produttivi.

La nuova soluzione per il Digital Operation Manufacturing mira a supportare le aziende manifatturiere italiane nell’evoluzione verso un modello industriale digital. Per implementare il quale è necessario mettere a sistema competenze che vanno dal digital manufacturing, alle tecnologie IoT edge a quelle riguardanti strumenti applicativi.

La proposta per il Digital Operation Manufacturing è pensata per rendere completamente connessi tutti i macchinari industriali – anche di diversa tipologia ed età - e i software gestionali presenti nella fabbrica, dando una visibilità completa della supply chain.

Si tratta, infatti, di uno strumento hardware & software progettato per raccogliere i dati di funzionamento dei macchinari industriali e renderli disponibili in tempo reale, anche da remoto, attraverso dashboard dinamiche.

I dati raccolti sono inoltre memorizzati e analizzati per ricavarne preziose indicazioni sul funzionamento dalle macchine e abilitare algoritmi di manutenzione predittiva, in modo da poter pianificare al meglio le attività di manutenzione ed evitare inutili e costosi fermi macchina.

Inoltre, raccogliendo i dati in tempo reale è possibile ridurre i tempi di attraversamento, tracciare il singolo prodotto/componente e le performance dei macchinari. Nonché il monitoraggio e la misurazione dei tempi di ciclo per ogni parte dei processi produttivi, logistico e manutentivo.

La soluzione di Digital Operation Manufacturing è una soluzione scalabile e modulare composta da 3 principali componenti che sono fra loro integrati in unico framework architetturale.

Log in - Mom: è una componente software che realizza una soluzione completamente installata nell’Edge, ossia direttamente in fabbrica. La piattaforma Log in - Mom permette di migliorare l’efficienza dei processi produttivi, integrando la gestione e la tracciabilità della produzione e le attività logistiche e manutentive. Inoltre, Log in - Mom abilita un modello industriale digitale che permette di automatizzare, standardizzare ed efficientare i processi produttivi.

La componente su cui si appoggia LOG-iN MOM è Mirai4machine di Miraitek ed è anch’essa una componente software che realizza sostanzialmente il collegamento con qualsiasi macchinario industriale e di qualsiasi brand.

La sua funzione è quella di monitorare i macchinari industriali in tempo reale, di tracciare il loro consumo energetico utilizzando dashboard dinamiche e di consentire una manutenzione predittiva dei macchinari stessi, identificando l’anomalia e di conseguenza mandando un alert alla componente LOG-iN MOM per le corrette azioni da intraprendere, automatizzando così i processi produttivi dell’azienda.

La componente Mirai4Machine si appoggia su una componente infrastrutturale che è integrata con HPE. Infatti, la terza componente della soluzione di Digital Operation Manufacturing è quella infrastrutturale dove HPE fornisce, con la sua piattaforma di Sistemi Industriali Edgeline Converged Edge Systems e le soluzioni di switching e Access Points Aruba, la possibilità di connessione con gli innumerevoli protocolli proprietari dei macchinari industriali, permettendo analisi dettagliate di monitoraggio sul campo, ossia direttamente in fabbrica.

In tema di sicurezza, HPE mette a disposizione la protezione a 360° che unisce il controllo degli accessi alla rete di Aruba ClearPass con il rilevamento e gli avvisi sugli attacchi basati sull’analisi del comportamento di Aruba IntroSpect.