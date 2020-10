Prime Day anche per le aziende che usano Amazon Business

Piccole e grandi imprese, istituti per l’istruzione, sedi amministrative e organizzazioni no-profit: l’appuntamento annuale con il Prime Day sta per arrivare anche per i clienti Amazon Business.

Amazon Business è il servizio progettato per rendere l’esperienza di procurement più semplice e veloce, danto alle aziende l’accesso a centinaia di milioni di prodotti e a funzionalità specifiche, come l’acquisto con fattura, prezzi e selezioni riservati ai business, sconti sulle quantità, diverse soluzioni di pagamento, account aziendali multiutente, flussi di approvazione migliorati, strumenti di analisi e, appunto, Business Prime.

Il 13 e 14 ottobre 2020 ai membri di Amazon Business Prime saranno proposti risparmi su articoli per l’ufficio, mobili, IT e altre merceologie.

La scelta dei brand va da Logitech a LG, da Jabra a Huawei, da Sagrotan a Bosch Pro, financo a Lavazza.

Le aziende clienti di Amazon Business possono sfruttare i vantaggi di Prime, che comprendono la spedizione veloce e gratuita, tramite abbonamento business, che è disponibile a partire da 36 euro all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a tre utenti, come componente aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o 100 euro all’anno fino a 10 utenti.