Presente e futuro degli annunci della rete di ricerca, secondo Google

Il modo in cui cerchiamo le informazioni si evolve da decenni, sottolinea Google. Quando sono stati lanciati i dispositivi mobili, il concetto di “vicino a me” era del tutto sconosciuto.

Nel 2017 Google ha lanciato Lens per la ricerca visiva e ora Lens viene utilizzata per oltre 12 miliardi di ricerche visive al mese: una cifra che si è quadruplicata in soli due anni. Nonostante questo, il 15% delle query che il motore di ricerca riceve ogni giorno è completamente inedito.

Il team di Google è pertanto al lavoro per individuare sempre nuovi modi perché le persone trovino le informazioni di cui hanno bisogno.

Questo succede ora anche con l’IA generativa. Man mano che l’ecosistema della Ricerca evolve con un maggiore focus sull’intelligenza artificiale, gli annunci della rete di ricerca continueranno a svolgere un ruolo fondamentale. Rappresentano fonti aggiuntive di informazioni utili e allo stesso tempo aiutano le persone a scoprire milioni di attività commerciali online.

Fin dagli esordi, mette in evidenza Google, la missione dell’azienda è stata quella di organizzare le informazioni globali e renderle universalmente accessibili e utili. Big G ha continuato a promuovere l’evoluzione della Ricerca per renderla più naturale e intuitiva, aiutando le persone a trovare le informazioni indipendentemente dall’oggetto cercato o dalla modalità di ricerca.

Ora, con i progressi nel campo dell’IA generativa, la Ricerca Google sta diventando più semplice e intelligente che mai. Unendo le funzionalità uniche dell’IA generativa con la profonda comprensione delle informazioni di Google, l’azienda vuole rendere possibile porre domande completamente nuove, alle quali non si era mai pensato prima che la Ricerca Google potesse rispondere.

Questo trasformerà il modo in cui le informazioni sono organizzate. L’azienda sta iniziando con un esperimento in Search Labs chiamato SGE (Search Generative Experience), disponibile nelle prossime settimane negli Stati Uniti e continuerà ad ascoltare e ricevere feedback dalle persone e dall’ecosistema più ampio.

Con SGE, gli annunci della rete di Ricerca continueranno ad apparire negli spazi dedicati agli annunci all’interno della pagina, spiega Google. In questa nuova esperienza, gli inserzionisti avranno come sempre l’opportunità di raggiungere potenziali clienti durante le loro ricerche. Google testerà e svilupperà l’esperienza pubblicitaria in base a ciò che apprenderà dai test.

Google si impegna anche a offrire la massima trasparenza e rendere gli annunci distinguibili dai risultati di ricerca organica. Gli annunci della rete di Ricerca continueranno ad essere riconoscibili in modo chiaro e trasparente grazie all’etichetta “Sponsorizzato” in grassetto nero.

Per oltre un decennio, Google ha utilizzato l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti pubblicitari per offrire un servizio più efficiente agli inserzionisti e alle persone. Uno degli esempi migliori in questo senso è Performance Max, le campagne completamente basata sull’intelligenza artificiale che utilizzano la potenza dell’IA di Google per aiutare gli inserzionisti a trovare opportunità di conversione inesplorate e incrementali. Gli inserzionisti che utilizzano Performance Max ottengono in media oltre il 18% in più di conversioni a un costo per azione simile, afferma l’azienda.

Secondo Google, questa tecnologia continuerà a dare forma all’esperienza degli inserzionisti e delle persone man mano che si creano e mostrano gli annunci più pertinenti che soddisfano le diverse esigenze in qualsiasi momento. Inoltre, SGE, come altre esperienze della Ricerca, è progettato per evidenziare e portare attenzione sui contenuti online. In questo modo, per le persone è più facile approfondire l’argomento che stanno cercando.

Come sempre, Google intende adottare un approccio attento e responsabile in relazione all’evoluzione degli annunci, basandosi sui riscontri delle persone e collaborando da vicino con gli inserzionisti per offrire soluzioni ancora più efficaci.