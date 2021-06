Praim e Virtual Cable: webinar su virtualizzazione e accesso sicuro alle risorse aziendali

Il webinar Praim e Virtual Cable: l'integrazione tra Agile e UDS Enterprise, si terrà il 7 luglio 2021 alle 11.00 e spiegherà i benefici che si possono trarre dalla scalabilità delle postazioni di lavoro e dalla virtualizzazione e gestione degli endpoint aziendali

Le aziende si trovano a gestire un parco dispositivi sempre più eterogenei e riuscire ad amministrare tutti i dispositivi e le risorse, sia fisiche che virtuali, diventa sempre più una sfida per gli IT manager.

Praim, azienda globale nello sviluppo di soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin & Zero Client, ha da poco stretto una partnership tecnologica con Virtual Cable, azienda pionieristica spagnola che sviluppa UDS Enterprise, il broker di connessione multipiattaforma che consente di distribuire e amministrare automaticamente e centralmente il ciclo di vita dei desktop e delle applicazioni virtuali Windows e Linux, indipendentemente dalla piattaforma di virtualizzazione.

L'integrazione del client UDS Enterprise all'interno di Praim Agile offre alle aziende un accesso diretto ai desktop, alle applicazioni virtuali e ai dispositivi remoti, indipendentemente dall'endpoint utilizzato.

Nel webinar Praim e Virtual Cable: l'integrazione tra Agile e UDS Enterprise, che si terrà il 7 luglio 2021 alle 11.00, le due aziende illustreranno ai partecipanti tutti i risultati di questa nuova partnership.

Dai benefici e vantaggi che i clienti possono trarne, all’integrazione della tecnologia di UDS Enterprise con i software Praim Agile e ThinMan, dalla scalabilità delle postazioni di lavoro alla virtualizzazione e gestione degli endpoint aziendali.

I dispositivi Praim che installano il software UDS Enterprise, inoltre, costituiscono un'ottima soluzione VDI chiavi in ​​mano, preconfigurata e pronta all’uso. Una soluzione veloce, facile da usare e sicura, adatta alle aziende di ogni settore e perfetta per quelle che gestiscono utenti che lavorano in mobilità.

Il bisogno di flessibilità e di maggiore mobilità si fa sempre più accentuato, sia essa concretizzata da un lavoro dalla propria abitazione e più genericamente fuori dall’azienda, o “nomadicamente” nei diversi spazi dentro la stessa, oppure ancora concretizzata nella possibilità di poter rapidamente riconvertire gli strumenti digitali a diversi usi.

Tutto questo mutamento necessita di strumenti differenti da quelli tradizionalmente in uso, che se aggiornati, adeguati e adottati correttamente e in tempo, possono fare realmente la differenza a livello di usabilità ed efficacia e, nel complesso, contribuire ad aumentare il livello competitivo.

Ecco perché, la sinergia fra le soluzioni di Praim e UDS Enterprise di Virtual Cable può fornire una chiave di risoluzione ai reparti IT, attraverso ambienti software totalmente protetti e sicuri.

Iscriviti al webinar