Prada implementa Apple Tap to Pay su iPhone nei punti vendita, con Adyen

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, ha ufficialmente reso disponibile per i propri clienti in Italia la tecnologia Tap to Pay su iPhone.

Questa tecnologia, da poco introdotta da Apple anche in Italia, consente alle aziende di utilizzare un iPhone e un’app iOS di supporto per accettare pagamenti contactless, senza la necessità di acquistare o gestire hardware aggiuntivi.

Tra i primi a implementarlo nei propri punti vendita, iniziando dai negozi di Milano, c’è il brand del lusso Prada.

Tap to Pay su iPhone consente agli esercenti di accettare tutte le forme di pagamento senza contatto, comprese le carte di credito e di debito contactless, Apple Pay e altri digital wallet, utilizzando solo un iPhone e un’applicazione iOS di supporto, senza bisogno di hardware o terminali di pagamento aggiuntivi.

Al momento del checkout, gli esercenti dovranno semplicemente chiedere al cliente di avvicinare il metodo di pagamento contactless prescelto al proprio iPhone e la transazione sarà completata in modo sicuro grazie alla tecnologia NFC.

Con l’arrivo di Tap to Pay su iPhone, gli esercenti non devono più affidarsi a dispositivi hardware o terminali POS aggiuntivi, che non sempre sono portatili e user-friendly, ma possono invece ottenere una maggiore efficienza e offrire ai loro clienti un’esperienza di acquisto più soddisfacente.

Inoltre, sottolinea Adyen, Tap to Pay su iPhone garantisce elevati livelli di sicurezza, utilizzando le funzioni integrate dell’iPhone per mantenere protetti e sicuri i dati dell’azienda e dei clienti. Tutte le transazioni sono criptate e, quando un pagamento viene elaborato, nessun dato relativo alla carta o alla transazione viene memorizzato sul dispositivo o sui server di Apple.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di Tap to Pay su iPhone per i nostri clienti italiani. È un’occasione per offrire un’esperienza di checkout veloce e sicura per esercenti e clienti, eliminando le tradizionali barriere e sfide associate all’hardware di pagamento”, afferma Gabriele Bellezze, Country Manager Italy di Adyen. “Il lancio rientra nella più ampia strategia di Adyen che mira a estendere l’accesso ai pagamenti contactless a un numero sempre maggiore di aziende a livello globale, dopo i successi nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi.”

“La digitalizzazione dei processi di pagamento è un passo importante nella creazione di un’esperienza digitale estesa anche allo spazio fisico del negozio e nella continua valorizzazione della relazione tra personale di vendita e cliente. Il servizio Tap to Pay su iPhone ci consente di offrire una soluzione semplice, sicura e senza l’utilizzo di hardware aggiuntivi”, commenta Cristiano Agostini, CIO di Prada.

Tap to Pay su iPhone consente ai clienti Adyen di rimanere all’avanguardia nell’innovazione:

Semplificando i pagamenti di persona , eliminando la necessità di utilizzare dispositivi di pagamento aggiuntivi per accettare le transazioni.

, eliminando la necessità di utilizzare dispositivi di pagamento aggiuntivi per accettare le transazioni. Facendo in modo che l’integrazione e l’installazione siano veloci per consentire alle aziende di scalare le proprie operazioni di pagamento.

per consentire alle aziende di scalare le proprie operazioni di pagamento. Offrendo esperienze di pagamento rapide e sicure che aumentano la mobilità sul posto e in movimento.

che aumentano la mobilità sul posto e in movimento. Proponendo ai clienti un mezzo di pagamento comodo, privato e sicuro. Le transazioni sono criptate e Apple non memorizza i numeri di carta o le informazioni sulle transazioni sul dispositivo o sui server Apple.

Per maggiori informazioni su come abilitare Tap to Pay su iPhone, è possibile visitare il sito web di Adyen.