Apple Tap to Pay arriva in Italia, per i pagamenti contactless con iPhone

Oggi Apple ha annunciato che le attività commerciali in Italia possono ora accettare pagamenti contactless di persona con Tap to Pay su iPhone. Questa nuova funzionalità permetterà a milioni di esercenti, dalle piccole attività commerciali ai grandi retailer, di accettare pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate contactless, Apple Pay e altri wallet digitali semplicemente con un iPhone, senza bisogno di altri dispositivi hardware o terminali di pagamento.

Tap to Pay su iPhone è disponibile per chi fornisce piattaforme e sviluppa app di pagamento in Italia, che potranno integrarlo nelle proprie soluzioni iOS mettendolo a disposizione degli esercenti loro clienti. Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva sono le prime piattaforme di pagamento a offrire da oggi Tap to Pay su iPhone agli esercenti italiani loro clienti, e sarà presto disponibile anche con Fabrick, Numia, e Sella. A partire da oggi, Tap to Pay su iPhone è disponibile anche in tutti gli Apple Store italiani.

“Tap to Pay su iPhone ha rivoluzionato l’esperienza di checkout in tantissime tipologie di attività commerciali in Europa e in altri Paesi, e siamo felici di collaborare con le piattaforme di pagamento per supportare gli esercenti in Italia offrendo loro un modo semplice, sicuro e privato per accettare pagamenti contactless tramite iPhone e un’app iOS abilitata da un partner, senza necessità di ulteriori dispositivi”, ha affermato Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet in Apple. “Oltre 4,3 milioni di aziende di piccole e medie dimensioni in Italia svolgono da tempo un ruolo fondamentale per l’economia del Paese e, insieme a piattaforme di pagamento, sviluppatori e sviluppatrici di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le attività commerciali italiane di tutte le dimensioni accettare pagamenti contactless e continuare a far crescere il proprio business.”

Con Tap to Pay su iPhone, gli esercenti possono accettare i pagamenti contactless usando iPhone e un’app iOS che supporta Tap to Pay su iPhone. Al momento del pagamento, basterà che l’esercente chieda al cliente o alla cliente di avvicinare la carta di credito, debito o prepagata, l’iPhone, l’Apple Watch o un altro wallet digitale all’iPhone dell’esercente e la transazione verrà completata in tutta sicurezza attraverso la tecnologia NFC. Per accettare pagamenti contactless tramite Tap to Pay su iPhone non occorrono altri strumenti, così le attività commerciali in Italia possono accettare pagamenti ovunque svolgano la propria attività. I pagamenti contactless, incluso Apple Pay, sono già accettati nel 99% dei negozi italiani e, grazie a questa nuova funzione, praticamente ogni attività commerciale, grande o piccola, potrà usare Tap to Pay su iPhone per il pagamento.

La privacy è fondamentale nella progettazione e nello sviluppo di tutte le funzioni di pagamento di Apple. Con Tap to Pay su iPhone, i dati di pagamento dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay. Tutte le transazioni effettuate tramite Tap to Pay su iPhone sono criptate e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando. Quando viene elaborato un pagamento, Apple non memorizza i numeri della carta o le informazioni sulla transazione sul dispositivo o sui server Apple.

Apple sta lavorando a stretto contatto con le principali piattaforme e app di pagamento che operano nel settore commercio e pagamenti per offrire Tap to Pay su iPhone in Italia. Tap to Pay su iPhone integra e migliora la solida suite di strumenti che gli sviluppatori e le sviluppatrici di piattaforme e app di pagamento forniscono agli esercenti loro clienti per aiutarli a gestire ed espandere le loro attività. Tap to Pay su iPhone funziona con le carte di credito, debito e prepagate contactless dei principali circuiti di pagamento, come American Express, Discover Global Network, Diners, Mastercard e Visa.

“Tap to Pay su iPhone con l’app iOS Nexi SoftPOS permette sia di offrire agli esercenti italiani maggiore flessibilità e una più ampia possibilità di scelta, garantendo loro nuove opportunità di incasso funzionali alla crescita del business, visto che è necessario solo un iPhone, sia di mettere consumatori e consumatrici nella condizione di vivere esperienze di acquisto ancora più semplici”, ha spiegato Roberto Catanzaro, Chief Business Officer of Merchant Solutions di Nexi. “Con Tap to Pay su iPhone, muoviamo un altro passo fondamentale nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia”.

“Siamo felici di lavorare al fianco di Apple per il lancio di Tap to Pay su iPhone in Italia. La sua disponibilità per gli esercenti che usano SumUp permette anche ai più piccoli esercenti di accettare pagamenti contactless ovunque, senza dover sostenere costi hardware aggiuntivi, basta che abbiano un iPhone compatibile e l’app iOS SumUp. Questo servizio rappresenta un passo avanti significativo verso la democratizzazione dei pagamenti digitali”, ha affermato Luke Griffiths, Chief Commercial Officer di SumUp. “Dato che molti dei nostri esercenti operano in contesti dinamici, questa funzione cambia davvero le regole del gioco. Siamo certi che Tap to Pay su iPhone trasformerà profondamente il modo in cui professionisti, aziende e commercianti interagiscono con i loro clienti”.

Tap to Pay su iPhone è ora disponibile per i kit di sviluppo (SDK) delle piattaforme di servizi di pagamento e i loro partner di sviluppo di app che supportano questa funzione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web Apple Developer.

Tap to Pay su iPhone adesso disponibile per gli esercenti italiani con SumUp

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, ha aggiunto al suo ecosistema di soluzioni di pagamento per i clienti italiani Tap to Pay su iPhone. Utilizzando Tap to Pay su iPhone, gli esercenti SumUp possono ora accettare con facilità e in sicurezza tutte le tipologie di pagamenti contactless, tra cui carte di credito e di debito, Apple Pay e altri wallet digitali.

Per utilizzarla, i commercianti SumUp avranno bisogno soltanto di un iPhone e dell’app SumUp iOS gratuita, senza la necessità di alcun hardware o dispositivo fisico aggiuntivo: per iniziare a utilizzare Tap to Pay su iPhone, i merchant possono semplicemente installare l’app SumUp dall’App Store di Apple e creare un account aziendale.

La disponibilità di questa soluzione per i clienti SumUp permette agli esercenti, persino a chi gestisce attività più piccole o appena avviate, di accettare pagamenti contactless ovunque grazie ad un iPhone compatibile e all’app SumUp iOS. Tap to Pay su iPhone rappresenta l’opzione ideale anche per attività di dimensioni estremamente ridotte che desiderano espandersi e stanno valutando soluzioni di pagamento, accanto ad altri strumenti aziendali.

Tap to Pay su iPhone può, inoltre, integrare e ampliare un registratore di cassa esistente ed essere utilizzato, ad esempio, dal personale direttamente ai tavoli di un ristorante. Questa opzione rappresenta, quindi, un passo fondamentale nel processo di democratizzazione dei pagamenti digitali, obiettivo che SumUp promuove e guida da oltre un decennio.

“Dopo il successo riscosso tra gli esercenti e i proprietari di attività commerciali in altri mercati europei, siamo lieti di lavorare al fianco di Apple per il lancio di Tap to Pay su iPhone in Italia. Adesso anche gli small merchant potranno accettare pagamenti contactless ovunque, senza costi aggiuntivi: è sufficiente possedere un iPhone compatibile e avere l’app SumUp per iOS. Questo servizio rappresenta un passo significativo nella democratizzazione dei pagamenti digitali, un settore in cui SumUp è pioniere e leader da oltre un decennio”, ha dichiarato Luke Griffith, Chief Commercial Officer di SumUp. “In pochi minuti, i titolari di aziende di tutte le dimensioni potranno accettare pagamenti contactless sui loro iPhone in modo semplice e sicuro, scaricando gratuitamente l’app SumUp. Questa nuova funzione rappresenta una svolta soprattutto per i nostri commercianti, che operano in contesti dinamici e hanno bisogno di una soluzione rapida ed efficiente. Siamo certi che Tap to Pay su iPhone trasformerà profondamente il modo in cui le aziende interagiscono con i loro clienti oggi e in futuro”.

Tap to Pay su iPhone sfrutta le funzioni per la sicurezza e la privacy integrate in iPhone per tenere al sicuro i dati delle attività e dei clienti. Quando viene elaborato un pagamento, i dati della carta non vengono memorizzati né sul telefono, né sui server Apple.

Il servizio è disponibile per i possessori di un iPhone XS o di un modello più recente, su cui sia installata l’ultima versione di iOS.