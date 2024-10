PortraitPro Body, LandscapePro e Smart Photo Editor sono ora ottimizzati per Apple Silicon

Anthropics Technology ha annunciato il rilascio degli ultimi aggiornamenti per i suoi prodotti software intelligenti per il fotoritocco desktop: PortraitPro Body, LandscapePro e Smart Photo Editor supportano ora Apple Silicon in modo nativo e sono stati migliorati nella gestione dei RAW.

Gli utenti dei dispositivi con processori Apple M1, M2 e M3 – sottolinea la software house – possono ora beneficiare di velocità e prestazioni ottimizzate. Inoltre, la gestione migliorata delle immagini RAW offre ai fotografi maggiore flessibilità e controllo nella post-elaborazione. Questo garantisce un flusso di lavoro più fluido e intuitivo.

Gli aggiornamenti – spiega Anthropics – si basano su un’avanzata tecnologia di analisi delle immagini, che garantisce una maggiore accuratezza e precisione nell’editing fotografico. Che si tratti di perfezionare un paesaggio, ritoccare un ritratto o creare effetti creativi, gli utenti potranno beneficiare di strumenti di editing più intuitivi che forniscono risultati di livello professionale più rapidamente che mai, assicura la società sviluppatrice.

Gli update sono disponibili immediatamente per tutti gli utenti esistenti e nuovi di PortraitPro Body, LandscapePro e Smart Photo Editor.

Anthropics Technology è un’azienda specializzata nello sviluppo di software innovativi e dedicati al fotoritocco: PortraitPro, PortraitPro Body, LandscapePro e Smart Photo Editor sono progettati con un’attenzione particolare alla tecnologia all’avanguardia e al design di facile utilizzo, al fine di potenziare i fotografi di tutto il mondo. Apprezzati per la loro tecnologia avanzata abbinata a un design facile da usare e a potenti strumenti di editing delle immagini, i prodotti Anthropics sono progettati per offrire risultati professionali con facilità.

Per ulteriori informazioni o per una prova gratuita, è possibile visitare il sito di Anthropics.

Per inciso, Anthropics Technology è anche la società che ha sviluppato la nuova tecnologia per la prova virtuale dei prodotti di moda, Zyler.