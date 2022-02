Podcast advertising, come Spotify supporta inserzionisti e publisher

Spotify è sempre più lanciata nella sua attività di promozione, espansione e modernizzazione del podcast advertising.

L’azienda ha citato una stima di eMarketer, secondo cui le revenue annuali della pubblicità audio digitale negli Stati Uniti sono destinate a crescere fino a quasi 8 miliardi di dollari. E, di questi, 2,7 miliardi di dollari solo per il podcast advertising, il tutto entro il 2025.

Nel 2020 Spotify ha deciso di modernizzare il podcast advertising con il lancio di Streaming Ad Insertion (SAI), che fornisce metriche della campagna e insight sull’audience basati sulle impression confermate degli annunci.

Poi, l’azienda ha introdotto lo Spotify Audience Network, un marketplace di audio advertising primo nel suo genere, in cui gli inserzionisti di tutte le dimensioni possono connettersi con gli ascoltatori di una vasta gamma di contenuti.

Il mese scorso Spotify ha espanso le funzionalità di questo tipo mediante un’esperienza pubblicitaria interattiva chiamata call-to-action cards.

Con questi investimenti, l’azienda intende produrre un impatto concreto per gli inserzionisti e al tempo stesso supportare una crescita per i publisher di podcast.

Secondo Spotify, il passo successivo per sbloccare questa crescita consiste nel dimostrare l’impatto della pubblicità audio.

Ciò, attraverso innovazioni nella misurazione e nell’attribuzione per gli inserzionisti e negli insight sul pubblico per i publisher.

Sono questi i motivi che hanno portato alle acquisizioni di due aziende di tecnologia podcast, Podsights e Chartable.

Podsights è un servizio di misurazione del podcast advertising che aiuta gli inserzionisti a misurare meglio e a scalare la propria pubblicità podcast.

Chartable è una piattaforma di podcast analytics che permette ai publisher di conoscere e far crescere il loro pubblico, attraverso strumenti di attribuzione promozionale e di audience insight.

Con l’acquisizione di Podsights, Spotify vuole essere in grado di aiutare gli inserzionisti a capire come gli annunci podcast guidano le azioni che contano per le loro aziende.

Nel corso del tempo, l’azienda ha intenzione di estendere queste funzionalità di misurazione oltre i podcast, a tutta la reach della piattaforma Spotify, compresi gli annunci audio all’interno della musica, quelli video e i display ad.

Chartable, invece, sviluppa strumenti per audience insight e promozionali: SmartLinks e SmartPromos.

Questi strumenti – secondo Spotify – renderanno più facile per i publisher trasformare gli audience insight in azioni ed espandere la platea di ascoltatori: in definitiva, facendo crescere il proprio business.

