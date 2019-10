A circa due anni di distanza dall’introduzione del Chromebook Pixelbook, in occasione di Made by Google ’19 l’azienda di Mountain View ha ora lanciato il nuovo Pixelbook Go, con l’obiettivo di offrire un dispositivo ancora più portatile e accessibile.

Per quanto riguarda il primo parametro, la portabilità, il nuovo Pixelbook Go pesa all’incirca un chilo e misura poco più di 13 mm di spessore, per portarlo con facilità ovunque serva. Il prezzo è al momento disponibile solo in dollari e per gli Stati Uniti, dove parte da 649 dollari e arriva, nel modello top, fino a 1.399 dollari.

Nonostante la compattezza, Pixelbook Go offre tasti silenziosi (Google li chiama Hush Keys) e retroilluminati, per facilitare la digitazione sulla tastiera in ogni condizione di illuminazione, una batteria più grande e un display touchscreen da 13,3 pollici.

Dal punto di vista del look, il nuovo Chromebook di Google è disponibile in due diverse finiture di colore: Just Black e Not Pink. L’involucro presenta una elegante finitura opaca e la scocca in lega di magnesio, finemente verniciata, contribuisce a rendere il laptop il più leggero possibile, pur preservandone la solidità.

Pixelbook Go presenta inoltre un design che facilita la presa, con la sua superficie inferiore “increspata”: come Google sottolinea esplicitamente fin dal nome del dispositivo, si tratta di un device pensato per chi lavora spesso in movimento. Da questo punto di vista, l’autonomia è una caratteristica fondamentale: l’azienda dichiara fino a 12 ore di durata della batteria mantenendo il laptop acceso per tutto il tempo. Inoltre, è possibile ottenere due ore di autonomia ulteriore della batteria con soli 20 minuti di ricarica.

Naturalmente nella sala motori del Pixelbook Go funziona il sistema operativo Chrome OS di Google. A seconda della configurazione, per i processori si va dagli Intel Core m3 agli Intel Core i5 e i7 di ottava generazione, con 8 GB o 16 GB di RAM e da 64 GB a 256 GB di storage. Il display, a seconda dei modelli, è Full HD o 4K Ultra HD.

I pre-order del nuovo Chromebook di Google sono già iniziati negli Stati Uniti e in Canada, il prossimo mese di gennaio sarà il turno del Regno Unito.