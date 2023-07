Piwik Pro abilita una marketing data activation all’insegna della privacy

Come afferma Piwik PRO – provider di un software proprietario privacy-friendly che analizza la customer journey su web e app –, l’addio al tracciamento di dati da terze parti e la crescente importanza delle leggi in materia di privacy spingono i marketer a ricercare nuove soluzioni per le attività pubblicitarie.

Una delle possibili vie è rappresentata dai walled garden, ecosistemi di advertising chiusi proposti, tra gli altri, da Google, Amazon e Meta. Se da un lato, però, i walled garden sono in grado di offrire ampie opportunità di monetizzazione, dall’altro mancano di trasparenza nella misurazione e nel reporting dei dati personali, rendendo complessa l’analisi e il miglioramento delle performance delle campagne di marketing.

Da qui la scelta, sempre più frequente, delle aziende di investire nelle Customer Data Platform, tanto che per il 2022 si è stimato un fatturato globale del settore pari a 2 miliardi di dollari. Un interesse dallo sviluppo vertiginoso che Piwik PRO ha deciso di soddisfare presentando ufficialmente l’ultimo aggiornamento della propria Customer Data Platform.

Pensata e realizzata per aiutare le aziende a salvaguardare l’efficacia delle proprie strategie di marketing in un contesto così mutevole, la rinnovata CDP si caratterizza ora per una facile integrazione non soltanto con i walled garden, ma anche con molteplici fonti esterne, garantendo in tal modo un totale controllo sulle fasi di raccolta ed elaborazione dei dati.

“La CDP di Piwik PRO scongiura il vendor lock-in, consentendo alle società di consolidare e analizzare i dati dei clienti provenienti da diversi touchpoint e ottenere una visione olistica delle interazioni – dichiara Piotr Korzeniowski, CEO di Piwik PRO –. La nostra piattaforma offre così ai marketer ancora più metodi per incorporare, segmentare e agire sui dati di prima parte“.

La piattaforma rinnovata presenta, infatti, una serie di funzionalità che consentono di aumentare le possibilità di integrare e valorizzare tali dati, tra cui:

Facile importazione dei dati da molteplici fonti in record chiari che mappano tutti i tratti e comportamenti degli utenti.

da molteplici fonti in record chiari che mappano tutti i tratti e comportamenti degli utenti. Segmentazione comportamentale che consente la realizzazione di profili utente dettagliati e audience con attributi personalizzati.

che consente la realizzazione di profili utente dettagliati e audience con attributi personalizzati. Attivazione dei dati per un’esperienza cliente su misura in linea con le normative sulla privacy.

Il nuovo modulo, già testato in versione Beta con partner e clienti selezionati, è ora disponibile per tutti coloro che vogliono migliorare la customer experience grazie al potenziale dei dati di prima parte.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito di Piwik PRO.