Pinterest-Shopify al via in Italia, è sempre più social commerce

Nell’ultimo anno le abitudini di acquisto dei consumatori sono cambiate: secondo la ricerca di Shopify “Future of Commerce 2021”, dall’inizio della pandemia l’84% dei consumatori intervistati a livello globale ha effettuato acquisti online.

Di conseguenza, molte realtà imprenditoriali hanno colto l’opportunità di vendere su Pinterest, puntando a offrire un’esperienza di shopping online simile a quella del negozio fisico, che permetta di curiosare tra gli scaffali, di soffermarsi su collezioni create ad hoc e di confrontare i prezzi dei prodotti.

Ecco che oggi la sinergia tra Pinterest e Shopify raggiunge 27 nuovi Paesi, Italia in primis (tra gli altri Australia, Austria, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito).

Con il canale Pinterest-Shopify gli oltre 1,7 milioni di merchant Shopify nel mondo hanno la possibilità di trasferire i propri prodotti su Pinterest, convertendoli in Pin di prodotto acquistabili.

L’espansione globale consentirà ai negozi Shopify in Italia di connettersi all’app Pinterest all’interno della propria dashboard e posizionare automaticamente un tag, creare un catalogo, ricevere la distribuzione organica e lanciare campagne di traffico, conversione e, per la prima volta, retargeting dinamico.

Oltre a ciò i merchant avranno accesso a due nuove funzioni di prodotto: il retargeting dinamico, per consentire di coinvolgere nuovamente i Pinner che hanno già espresso interesse per i loro prodotti su Pinterest, e il supporto multifeed per i cataloghi, che permette alle aziende di caricare i propri prodotti in più feed di prodotto nello stesso account Pinterest Business. Il supporto multifeed per i cataloghi offre ai rivenditori l’opportunità di interagire con potenziali clienti in tutto il mondo, consentendo loro di caricare un feed specifico per ogni mercato in cui operano, ma anche feed per attuare diverse strategie pubblicitarie come il prospecting o il retargeting.

I merchant Shopify che faranno pubblicità su Pinterest per la prima volta tramite l’app di Pinterest per Shopify e che sceglieranno il pagamento con carta di credito potranno ricevere un credito pubblicitario pari a 100 dollari (84 euro), che verrà automaticamente convertito in valuta locale.