Pinterest Academy è ora disponibile anche in Italia

Dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda a febbraio 2023, Pinterest Academy, la piattaforma e-learning interattiva di Pinterest che spiega agli inserzionisti le modalità attraverso cui coinvolgere ed ispirare il pubblico, è ora disponibile anche in Italia.

Progettata per consentire ai marketer di raggiungere i consumatori in target e di accompagnarli nel percorso dalla pianificazione all’acquisto, la piattaforma offre una conoscenza di Pinterest completa ed esaustiva, illustrando le modalità attraverso cui creare campagne di successo.

Ogni mese oltre 460 milioni di persone in tutto il mondo, infatti, arrivano su Pinterest per scoprire nuove idee stimolanti ed originali con l’obiettivo di trasformarle in realtà; più specificamente, si rivolgono alla piattaforma fin dalle primissime fasi del processo decisionale d’acquisto, il che rende gli annunci di Pinterest un elemento atteso e gradito, sottolinea la società del motore di ricerca visiva.

Inoltre, Pinterest è anche un luogo dove i brand possono accedere a insight relativi alle tendenze emergenti prima ancora che diventino tali, scoprendo in anticipo ciò che intendono acquistare i consumatori.

Pinterest Academy è uno strumento fondamentale per gli inserzionisti che vogliono imparare ad applicare i dati e gli insight esclusivi di Pinterest ed a massimizzare l’efficacia degli strumenti e delle soluzioni pubblicitarie della piattaforma.

“Abbiamo creato Pinterest Academy per aiutare marchi, agenzie e marketer a intercettare al meglio l’interesse e il potere d’acquisto delle persone su Pinterest e a capire come sbloccare il pieno potenziale delle loro campagne sulla piattaforma. Solo su Pinterest le persone arrivano con la chiara intenzione di scoprire ciò che aggiunge valore alla loro vita, accogliendo, pertanto, positivamente i contenuti dei brand che li aiutano a farlo.

In un periodo di incertezza come quello attuale, è più importante che mai entrare in contatto con il proprio pubblico e la Pinterest Academy insegnerà ai marketer come farlo in modo efficace”, ha affermato Stacy Malone, Head of Global Business Marketing Pinterest.

Pinterest Academy 2023 è la versione rinnovata e aggiornata della piattaforma lanciata nel 2019. Affronta tutto ciò che occorre sapere su Pinterest, dalle nozioni di base, come “Perché Pinterest“, a formati di annunci fino ad approfondire argomenti più tecnici come il funzionamento di Pinterest Trends, lo strumento dedicato alle tendenze: