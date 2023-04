Pico svela il nuovo headset di realtà virtuale per le imprese

PICO, marchio specializzato nella realtà virtuale e che dedica una grande attenzione a ricerca e sviluppo in maniera indipendente, presenta in occasione della fiera Laval Virtual, in Francia, PICO G3.

PICO G3 è un visore VR 3DoF All-in-One che – sottolinea il produttore – garantisce prestazioni ancora più elevate ed è dotato di caratteristiche studiate per soddisfare le crescenti esigenze delle aziende: un display vivido, batteria con maggiore capacità e una frequenza di aggiornamento più alta. Inoltre G3 si avvale del nuovo sistema operativo PICO che garantisce la continuità aziendale e consente di vivere un’esperienza sempre più realistica all’interno del mondo virtuale.

PICO G3 è progettato in maniera specifica per le imprese, per soddisfare le esigenze di un ampio spettro di clienti appartenenti a diversi settori, tra cui istruzione, sanità, formazione e marketing. Creato per le applicazioni aziendali 3DoF, G3 è uno dei primi visori a adottare il chipset XR2, che consente una maggiore velocità e un’esperienza più fluida. Il rilevamento 3Dof garantisce un accesso facile, veloce e scalabile ai contenuti immersivi consentendo l’utilizzo del visore e della tecnologia da parte di più utenti contemporaneamente, ad esempio in un ambiente scolastico o durante un evento.

L’headset PICO G3 sarà disponibile attraverso il PICO Enterprise Channel al prezzo consigliato di 399 euro. I preordini per il G3 hanno inizio il 12 aprile e i prodotti saranno disponibili per la spedizione all’inizio di maggio.

“La nostra missione in PICO Business è fornire alle aziende gli strumenti necessari per potenziare il proprio business, creando nuove opportunità e raggiungendo i loro obiettivi: il tutto attraverso un’esperienza semplice, veloce e immediata. G3 offre alle aziende un headset significativamente più potente attraverso una piattaforma sicura e affidabile, che offre un’assistenza di prim’ordine. Le aziende sono ora in grado di liberare il proprio potenziale illimitato grazie a un visore di nuova generazione, disponibile a un prezzo accessibile”, dichiara Oliver Wöhler, Enterprise Lead per l’area EMEA.

Un livello tutto nuovo di prestazioni e sicurezza

PICO G3 è alimentato dal processore Snapdragon XR2 di Qualcomm con 128 GB di memoria e 6 GB di RAM LPDDR4X, che consentono una maggiore velocità e un’esperienza più fluida. Il visore monta inoltre l’ultima versione di PICO OS, che offre un’interfaccia più user-friendly per consentire di interagire con il sistema operativo in modo più semplice, soprattutto per chi non ha esperienza con la realtà virtuale. La notevole capacità della batteria da 5300 mAh, compatibile con Qualcomm Quick charge 3.0, consente all’headset di eseguire le applicazioni per diverse ore senza interruzioni e assicurando quindi la massima affidabilità operativa nei diversi scenari aziendali.

PICO G3 ha semplificato l’accesso all’account consentendo agli utenti di avviare rapidamente le applicazioni senza la necessità di registrarne uno, rendendo di conseguenza l’implementazione del visore più rapida e semplice per l’azienda. Inoltre PICO G3 dispone di un SDK aziendale che fornisce API di basso livello per controllare il visore e implementare funzioni avanzate. L’SDK aziendale supporta lo sviluppo di software con Unity, Unreal, OpenXR e WebXR. I clienti che utilizzano già PICO 3Dof hanno garantita la compatibilità con il G3 attraverso l’SDK dei loro dispositivi.

Il visore PICO G3 è dotato di feature hardware e di sicurezza estremamente affidabili, grazie al SoC con tecnologia ARM Trustzone e avanzata Kernel security. Esso è in grado di fornire supporto per un’ampia gamma di crittografie basate su Android, nonché per la sicurezza informatica di calcoli e algoritmi. PICO G3 offre un servizio online stabile grazie a un’infrastruttura potenziata, alla sicurezza della trasmissione e dell’archiviazione dei dati e a un’ampia gamma di software e piattaforme aziendali che rientrano nell’intero sistema di sicurezza del visore. Tutti gli aggiornamenti, le patch e le risposte agli incidenti sono facilmente gestibili attraverso policy, procedure e disposizioni chiare.

Display luminoso e design equilibrato

La risoluzione full HD e nitida di PICO G3 è ottenuta grazie a un set di lenti Fresnel, che riducono gli effetti di distorsione e dispersione e correggono l’“alone” causato dalla luce diffusa, un effetto comune quando si utilizzano le normali lenti Fresnel in un ambiente buio, mette in evidenza PICO.

Grazie alle lenti di G3 gli utenti possono godere di esperienze audiovisive e visive coinvolgenti senza essere disturbati da bagliori. Il display ad alta densità del visore si combina a una risoluzione 4K, per offrire una profondità, chiarezza e fluidità di immagine uniche. La regolazione IPD a 3 posizioni consente infine di ottenere un’immagine più chiara che riduce le vertigini e l’affaticamento degli occhi.

Il dispositivo è stato disegnato con una forma bilanciata: l’HMD è posto sul lato anteriore e il contenitore della batteria su quello posteriore. PICO G3 è studiato per risultare leggero e confortevole e per consentire l’uso di occhiali senza alcuna pressione aggiuntiva sul viso, rendendolo ancora più inclusivo per gli utenti che necessitano di occhiali da vista per vedere. Il cuscinetto di appoggio per il viso è rimovibile, in modo da consentire la pulizia e l’igienizzazione di tutte le componenti dell’headset dopo l’utilizzo.

Un ecosistema ricco di risorse, con PICO

Attraverso la PICO Business Suite, integrata in PICO G3 è possibile una customizzazione avanzata del dispositivo: gli utenti hanno accesso a impostazioni e configurazioni aggiuntive, incluse caratteristiche quali la personalizzazione della schermata iniziale, l’abilitazione della modalità kiosk e il controllo e lo streaming dei contenuti tra più dispositivi in rete, aumentando la scalabilità per le aule o la formazione aziendale.

Attraverso lo store PICO Business, aziende e imprese possono poi accedere a un ricco ecosistema di partner che mettono a disposizione contenuti progettati per il successo del business. L’app store dedicato consente a sviluppatori, creatori di contenuti e aziende di sviluppare gratuitamente le proprie app professionali per gli utenti, creando un ambiente aziendale semplice e di facile accesso senza barriere. PICO G3 è inoltre compatibile con un’ampia gamma di partner MDM.

PICO attraverso i suoi prodotti e servizi si rivolge a imprese in Europa e di tutto il mondo. Con PICO G3 i clienti avranno accesso all’assistenza clienti del brand, e saranno supportati da team di vendita locali e preparati per offrire assistenza nella lingua del Paese. Una vera e propria struttura commerciale specializzata, costruita intorno a centri di distribuzione on-site per consegne rapide, che vada incontro alle esigenze di business dei clienti in ogni fase del processo, afferma l’azienda.