Philips 49B2U6903CH, il monitpr 49″ con Thunderbolt 4, Busylight e webcam autoframing

Il Philips 49B2U6903CH offre una combinazione di produttività e connettività che lo rende una risorsa ideale in un ambiente di lavoro professionale.

Questo nuovo monitor porta con sé una serie di nuove funzionalità che favoriscono la collaborazione nel moderno ambiente di lavoro digitale: un ampio schermo da 48,8 pollici, una risoluzione DQHD di 5120 x 1440, una potente webcam e molto altro.

Le caratteristiche principali del Philips 49B2U6903CH sono quelle operative e quelle di connettività: la porta Thunderbolt 4 supporta video ad alta risoluzione e offre il Multi-Stream Transport tramite il daisy chain, funzione estremamente versatile per una connettività ottimale.

Grazie a funzioni come la webcam regolabile con autoframing, il microfono a cancellazione di rumore e il Busylight, la collaborazione diventa più semplice da ogni angolo del mondo. Attivando tutte e tre le funzioni, il Philips 49B2U6903CH è in grado di regolare la visuale della webcam per adattarla a tutti i partecipanti all’interno dell’inquadratura e di inclinarla in avanti e indietro di 30 gradi per garantire la massima flessibilità e comodità anche durante le riunioni più lunghe.

Oltre a queste caratteristiche che facilitano la collaborazione, la funzione Busylight del Philips 49B2U6903CH è utile anche per i professionisti che lavorano nello stesso ufficio, in quanto comunica gli stati di lavoro. Infatti, il Busylight, che si trova sulla parte superiore della webcam, può sincronizzarsi con gli stati di Microsoft Teams e diventa rosso quando lo stato è “occupato” o “non disturbare”.

La funzione Smart KVM integrata nel monitor Philips 49B2U6903CH è ideale per passare da una sorgente all’altra scorrendo tra le diverse attività. Infatti, premendo semplicemente il tasto “Ctrl” per tre volte, gli utenti possono passare a una sorgente diversa. Per aumentare la produttività di questo monitor, l’ampio schermo da 49″ sostituisce la configurazione a due monitor e offre un flusso di lavoro senza soluzione di continuità con un solo schermo: è come avere due monitor 27″ 16:9 Quad HD affiancati.

Il Philips 49B2U6903CH è inoltre dotato di un gancio per auricolari situato sulla cornice del monitor: si tratta di una comoda opzione per riporre le cuffie quando si è lontani dalla scrivania.

Le caratteristiche del Philips 49B2U6903CH lo rendono un monitor davvero unico, sottolinea l’azienda, come la cornice curva immersiva e la certificazione DisplayHDR 400, nonché la modalità Low Blue con Flicker-Free e un supporto regolabile in altezza per un monitor di qualità, progettato per la giornata lavorativa di ogni professionista.

Il monitor Philips 49B2U6903CH sarà disponibile per l’acquisto dal mese di giugno e con un prezzo consigliato di 1.339 euro.