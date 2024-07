Per Microsoft, il blocco di Windows a causa di CrowdStrike è colpa dell’Ue

Come sappiamo, il 18 luglio un bug di un update distribuito dalla società di sicurezza informatica CrowdStrike ha causato il blocco a livello globale di ben 8,5 milioni di sistemi Windows.

Un articolo del Wall Street Journal sul grave ed esteso incidente riporta una interessante dichiarazione di Microsoft, secondo cui la responsabilità di quanto accaduto sarebbe della Commissione europea.

Ciò, perché sarebbe – dal punto di vista della società di Redmond – colpa della Commissione europea se Microsoft è impossibilitata a offrire su Windows le stesse protezioni di cui dispongono i Mac.

In base a quanto dichiarato al Wall Street Journal, Microsoft non sarebbe in grado di proteggere Windows con lo stesso livello di sicurezza che può ad esempio implementare Apple per il proprio sistema operativo a causa di un accordo raggiunto con la Commissione Europea. In seguito a una denuncia, nel 2009 Microsoft avrebbe deciso di concedere ai produttori di software di cybersecurity lo stesso livello di accesso a Windows che Microsoft stessa ha.

Secondo Microsoft, il blocco globale che ha colpito le macchine Windows a causa dell’update di CrowdStrike non avrebbe riguardato i Mac appunto perché macOS non consente alle app di sicurezza di avere un accesso così profondo al core del sistema operativo, in quanto Apple non sarebbe stata costretta a fornire questo livello di apertura.

È singolare che, in un differente contesto, anche la stessa Apple negli ultimi tempi si è trovata più volte a criticare gli interventi normativi dell’Unione Europea, la quale, per la conformità al Digital Markets Act (DMA), ha imposto alla società di Cupertino importanti modifiche al funzionamento di iOS, Safari e App Store.

Anche le critiche di Apple riguardano il fatto che le richieste dell’Unione Europea metterebbero gravemente a rischio la sicurezza dell’ecosistema.