Pc Windows 10, le nuove frontiere del personal computing

Oltre a condividere con gli utenti della piattaforma lo stato delle cose e le novità in arrivo in un prossimo futuro per Windows 10, come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, Panos Panay, Chief Product Officer per Windows e Devices di Microsoft ha offerto anche uno sguardo sulle ultime innovazioni in ambito Pc che i produttori di hardware partner di Microsoft hanno lanciato sul mercato di recente.

Anche i costruttori di Pc, come gli sviluppatori software, stanno cercando di rispondere alle mutate esigenze degli utenti nell’attuale contesto globale.

Il modo di lavorare, imparare, creare e connettersi è cambiato per tutti, ha sottolineato Panay. Il Pc Windows è diventato ancora più essenziale nelle case, oltre che negli uffici, e quella che qualche tempo fa era una visione di un Pc per ogni casa si è evoluta fino ad arrivare alla necessità di un Pc per ogni persona, in tempi di smart working e apprendimento a distanza.

Per tali casi d’uso, un Pc deve essere pronto a supportare la produttività in qualsiasi momento e ovunque: che sia in ufficio, a casa propria o in movimento in un luogo qualsiasi. Caratteristiche quali una connessione prestante e continua, la webcam, un hardware reattivo ma anche leggero e compatto e un’autonomia prolungata della batteria sono diventate fattori chiave.

E i produttori di Pc si stanno muovendo in tale direzione.

Acer

Il nuovo Acer Swift 5 è un elegante notebook Windows 10 per chi non desidera rinunciare alle prestazioni. Il suo aspetto elegante si combina a un design resistente e leggero, in magnesio-litio e magnesio-alluminio, che è sottile e pesa solo 1 kg. Per lo Swift 5 Acer dichiara fino a 12 ore di durata della batteria e una solida performance grazie agli Intel Core di decima generazione. Inoltre, il display touchscreen full HD adotta la tecnologia in-plane switching per angoli di visualizzazione più ampi ed è incastonato in cornici anch’esse molto sottili per un rapporto screen-to-body dell’86,4%.

Asus

L’attuale Asus ZenBook Duo è un laptop da 14 pollici equipaggiato con il nuovo Asus ScreenPad Plus, un touchscreen ausiliario da 12,6 pollici a tutta larghezza che espande e migliora le capacità interattive offerte dallo ScreenPad originale. ScreenPad Plus cambia il modo in cui le persone possono interagire con il proprio laptop, abilitando flussi di lavoro che migliorano la produttività e la facilità di multitasking. Un processore Intel Core i7 di 10a generazione, combinato con un massimo di 16 GB di RAM e una GPU Nvidia GeForce MX250, assicura prestazioni di livello elevato.

Kano

Costituito da elementi da assemblare, il Pc Kano è ideale per l’apprendimento a casa e del 21° secolo. Con il suo design convertibile 2-in-1, il laptop da costruire ha un display touchscreen da 11,6 pollici, insieme a un retro trasparente che permette agli studenti di vedere effettivamente come funziona il dispositivo e di capire meglio la tecnologia che usano. Il Pc Kano è dotato degli strumenti per la privacy e la sicurezza di Windows 10 Home, di un design resistente e delle applicazioni di apprendimento Kano gratuite integrate.

Dell

I portatili da gaming m15 R3 sottili e potenti della linea Alienware offrono le opzioni grafiche Nvidia GeForce RTX o Amd Radeon e i clienti possono scegliere tra i vibranti display Oled 4K ad alta risoluzione o i display FHD 300hz. I laptop Alienware supportano Wi-Fi 6, Windows Hello e offrono Tobii Eyetracking opzionale per esperienze ancora più coinvolgenti.

HP

Disponibile ora con 4G LTE e Wi-Fi 6, l’HP Pavilion X360 14 è stato aggiornato con un processore Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, ha un display opzionale Full HD da 14 pollici in-plane switching con una cornice sottile su tre lati e supporta Windows Hello, touch e penna digitale. Grazie alla tecnologia wireless avanzata e alla lunga durata della batteria, si tratta di un dispositivo high performance.

Lenovo

Il Lenovo Yoga A940 è dotato di un display UHD inclinabile da 27 pollici con supporto per la penna digitale e di un dial Content Creation che consente di scorrere e calibrare i programmi preferiti. Il dispositivo viene fornito anche con una base di ricarica wireless e supporta Windows Hello per un accesso rapido e sicuro.

Samsung

Con un peso inferiore al chilo, il Samsung Galaxy Book S offre notevoli prestazioni nel computing con al contempo una lunga durata della batteria, per supportare anche le giornate lavorative più lunghe. La variante Wi-Fi è potenziata dai più recenti processori Intel Core i5 con tecnologia Intel Hybrid e la versione Gigabit LTE dalla tecnologia Qualcomm, per rimanere connessi in ogni momento.