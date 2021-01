Patto per la neutralità climatica dei data center entro il 2030

Un anno dopo l’adozione del Green Deal europeo i provider di infrastrutture cloud e operatori di data center hanno creato il Patto per la neutralità climatica dei data center.

Sono 25 società e 17 associazioni che hanno concordato un’iniziativa di autoregolamentazione per rendere i data center in Europa neutri dal punto di vista climatico entro il 2030.

Si tratta di un impegno storico e senza precedenti da parte di un’industria per guidare in modo proattivo la transizione verso un’economia neutra dal punto di vista climatico.

Il Patto per la neutralità climatica dei data center è creato in collaborazione con la Commissione europea.

Supporta sia il Green Deal europeo, che punta a rendere l’Europa il primo continente al mondo neutro dal punto di vista climatico entro il 2050, sia la Strategia europea in materia di dati, rendendo i data center dell’UE neutri dal punto di vista climatico entro il 2030.

Il Patto per la neutralità climatica dei data center fissa i traguardi che semplificheranno la transizione essenziale dell’Europa verso un’economia più verde e impegna i firmatari a garantire che i rispettivi data center siano neutri dal punto di vista climatico, fissando obiettivi misurabili per il 2025 e il 2030 in queste aree:

Provare l’efficienza energetica con obiettivi misurabili

Acquistare energia 100% priva di carbonio

Dare priorità alla conservazione dell’acqua

Riutilizzare e riparare server

Cercare modi per riciclare il calore

I progressi verso la realizzazione di data center neutri dal punto di vista climatico saranno monitorati dalla Commissione europea due volte l’anno.

I firmatari del Patto

Provider di servizi cloud e operatori di data center

3DS Outscale, Altuhost, Aruba, Atos, AWS (Amazon Web Services), CyrusOne, Data4, Digiplex, Digital Realty/Interxion, Equinix, FlameNetworks, Gigas, Google, Ikoula, Ilger.com, Infoclip, Irideos, Itnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud, Register, Scaleway, Seeweb

Associazioni di categoria

Cispe – Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, EUDCA – European Data Centre Association, Cloud28+, Cloud Community Poland, Danish Cloud Community, Datacenter Industrien, Data Centre Alliance, Dutch Datacenter Association, Dutch Hosting Providers Association (DHPA), Eco – Alliance for the Strengthening of Digital Infrastructures in Germany, EuroCloud Croatia, EuroCloud France, France Datacenter, Host in Scotland, IKN Norge, ISPConnect, TechUK