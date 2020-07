Parallels consente di gestire Mac, iPhone e iPad con Microsoft SCCM

La nuova versione 8.5 di Parallels Mac Management per Microsoft Endpoint Configuration Manager (precedentemente noto come Microsoft System Center Configuration Manager o SCCM) ha introdotto la possibilità per le aziende di gestire i dispositivi mobili iPad e iPhone gratuitamente fino alla fine del 2020, oltre alle funzionalità di gestione dei dispositivi Mac che già aggiunge a Microsoft SCCM.

Questa soluzione di Parallels, specialista in strumenti di virtualizzazione e device management, consente la gestione e l’inventario centrale di tutti i device Apple, insieme a quelli Windows, tramite il pannello di controllo di Microsoft SCCM, eliminando la necessità di disporre di un’infrastruttura e di costose risorse separate per gestire i dispositivi Apple.

Parallels Mac Management supporta il mobile device management (MDM) integrato con Microsoft Internet Information Services (IIS) per migliorare sicurezza, stabilità e scalabilità. Gli amministratori hanno anche la possibilità di implementare il server MDM Parallels e il proxy IBCM (Internet-based client management) su un host nella demilitarized zone (DMZ) per una maggiore efficienza.

Parallels Mac Management per Microsoft SCCM forniva già report di inventario sui dispositivi Mac: ora, la versione 8.5 consente agli amministratori It di rendere gestibili anche i dispositivi mobili iOS, oltre a quelli macOS, attraverso una registrazione user-initiated.

I manager possono semplicemente inviare un link agli utenti in modo che questi possano registrare i loro dispositivi iOS e macOS in Microsoft Endpoint Management con MDM, per una maggiore sicurezza e produttività, liberando al contempo gli amministratori dalla necessità di registrare manualmente ogni dispositivo mobile.

Una volta che i dispositivi iOS sono registrati, Parallels Mac Management può iniziare a raccogliere informazioni d’inventario dei dispositivi, secondo una pianificazione predefinita, e inserirli in SCCM. Gli amministratori possono poi utilizzare questi dati per generare report e creare raccolte di dispositivi target per ottenere un inventario più completo e dettagliato dei device Apple presenti nella loro rete.

I manager SCCM possono ora configurare le impostazioni in anticipo e quindi utilizzare Parallels Mac Management 8.5 per il deployment dei profili di configurazione su una raccolta di dispositivi iOS nella loro rete. Queste impostazioni in genere includono policy di rete e di sicurezza, pertanto i profili possono semplificare l’onboarding di utenti e dispositivi, nonché applicare criteri di sicurezza e requisiti di conformità normativa.

Gli amministratori hanno la possibilità di configurare i profili per i dispositivi mobili iOS utilizzando il flusso di lavoro familiare tramite SCCM che viene generalmente utilizzato per i computer Mac.

Parallels ha informato che, i clienti che acquistano Parallels Mac Management nel 2020, potranno sfruttare gratuitamente le nuove funzionalità aggiuntive di gestione di iPad e iPhone fino alla fine del 2020. Parallels Mac Management, avvisa l’azienda, avrà un aumento di prezzo nel 2021, ma i clienti attuali e nuovi nel 2020 manterranno i loro prezzi attuali.

Le informazioni complete, sia tecniche che commerciali, sono disponibili sul sito di Parallels.