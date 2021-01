Pagamenti digitali, cosa è cambiato, cosa cambierà

L’anno da poco concluso è stato senza dubbio fra i più drammatici e ricco di cambiamenti a memoria umana, e i pagamenti digitali hanno fatto registrare tassi di crescita mai visti in precedenza.

La pandemia ha accelerato in modo esponenziale il trend di crescita in essere e la

trasformazione digitale per il merchant è stata una una necessità irrinunciabile, così come il ricorso all’ecommerce per la vendita di prodotti e servizi.

Conoscere e utilizzare le leve delle soluzioni di pagamento digitali offerte ai Clienti è

diventata una necessità di sopravvivenza competitiva in uno scenario particolarmente

difficile quale quello che stiamo vivendo.

Una delle principali novità introdotte a partire dal 1 gennaio 2021 è il raddoppiamento

della soglia limite per i pagamenti contactless senza PIN, che passerà da 25 euro a

50 euro.

Bancomat, Mastercard e Visa hanno lavorato per rendere possibile l’adozione della nuova soglia, che va incontro ai nuovi bisogni dei consumatori digitali, alla ricerca di un

pagamento semplice, rapido e sicuro.

Novità anche per i pagamenti effettuati su circuito PagoBancomat, per i quali è entrata

in vigore una sperimentazione della durata di due anni: dal 1 gennaio 2021 le

transazioni con importo inferiore a 5 euro non sono più soggette a commissioni.

L’azzeramento durerà fino al 31 dicembre 2023, ma non è esclusa una proroga

ulteriore. L’ha comunicato ufficialmente Bancomat Spa, società leader in Italia nei

pagamenti con carte di debito, cui fa riferimento il circuito PagoBancomat al quale

aderiscono milioni di esercenti.

L’obiettivo è incentivare i pagamenti digitali anche nel caso di importi molto bassi,

rimuovendo le commissioni che fino a ieri erano a carico dell’esercente: da oggi si potrà

pagare anche un semplice caffè con le carte di pagamento senza che questo

penalizzi l’esercente.

Un tema strettamente connesso alla digitalizzazione è quello della sicurezza.

Infatti, proprio per aumentare quella dei pagamenti che, a partire dal 31 dicembre 2020, tutte le transazioni online in Europa devono adottare l’autenticazione a due fattori.

La misura, nota anche come Strong Customer Authentication (SCA), consiste nella

verifica di almeno due elementi di diversa tipologia per accertare l’identità del

consumatore quando effettua un pagamento, come ad esempio l’impronta digitale o

una password numerica valida una sola volta (OTP).

L’obiettivo è quello di ridurre le frodi e rendere più sicuri i pagamenti online in un

periodo in cui le transazioni ecommerce in Italia, causa pandemia, hanno registrato una

impennata che non sarà più reversibile.

Secondo un recente studio Nielsel, a marzo 2020 il 79,8% degli italiani ha acquistato beni

di largo consumo online. Nei primi 5 mesi dell’anno appena concluso i nuovi consumatori

online si sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (AGI, 2020).

Secondo Smallpay, Il boom dello shopping online non è temporaneo. La mentalità e il comportamento

d’acquisto delle persone è ormai cambiato.

Dopo la fase sperimentale – il cosiddetto “Cashback di Natale” a partire dal 1

gennaio 2021 è entrato a regime il programma Cashback vero e proprio.

A partire dallo scorso 8 dicembre, data in cui è stata avviata la fase sperimentale,

sono progressivamente emersi nuovi dettagli sugli acquisti che danno o meno diritto a ricevere il rimborso del 10% (come ad esempio la questione delle bollette).