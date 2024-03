OVHcloud semplifica la gestione dei container e lancia la nuova Data Platform

OVHcloud, lo specialista europeo del cloud, in occasione del KubeCon Europe 2024 annuncia nuove integrazioni al suo crescente portafoglio di Public Cloud, composto da oltre 40 prodotti e soluzioni che comprendono un totale di 8 diversi servizi: sicurezza, calcolo, storage, database, servizi di rete, analytics, AI e quantum. L’offerta Public Cloud del Gruppo è in rapida crescita e ora arricchisce la sua già fitta serie di offerte PaaS annunciando il lancio di OVHcloud Managed Rancher Service e una nuova versione Beta di OVHcloud Data Platform.

Alla luce della “nuova normalità” in cui i nodi Kubernetes sono diventati lo standard de facto per i carichi di lavoro moderni in molte aziende e organizzazioni, la necessità di orchestrarli in modo centralizzato e sicuro non è mai stata così importante. OVHcloud Managed Rancher Service è una soluzione self-service, off-the-shelf, che risponde a questa sfida, consentendo una gestione più semplice dei cluster Kubernetes su vasta scala. Basato su Rancher, gestito interamente da OVHcloud e sviluppato in stretta collaborazione con SUSE, offre supporto per diversi scenari cloud-native e sfrutta una piattaforma completamente open-source, in linea con i valori del Gruppo.

“Siamo entusiasti che OVHcloud offra la nostra soluzione Rancher ai suoi clienti. SUSE punta sull’approccio open e sulla possibilità di scelta: in combinazione con l’infrastruttura top di gamma di OVHcloud, le aziende e le organizzazioni potranno usufruire della piattaforma open-source di gestione dei container aziendali più diffusa nel settore per far progredire le tecnologie cloud-native“, ha dichiarato Peter Smails, General Manager Enterprise Container Management di SUSE.

Disponibile ora nell’universo Public Cloud in versione beta, Rancher Managed Service consente scenari Multicloud e Hybrid Cloud, permettendo la gestione e l’orchestrazione di cluster Kubernetes indipendentemente dal cloud in cui si trovano (Public Cloud, Private Cloud, on premise, CSP di Terze Parti, e così via). I clienti beneficiano di un’implementazione Rancher privata e completa, dove gli utenti e la gestione possono essere controllati attraverso un’unica interfaccia utente con accesso a un catalogo di servizi estensibile.

“La nostra collaborazione con SUSE è stata stimolante grazie alla condivisione di valori europei comuni e alla stessa fiducia nell’open source. Con questa soluzione unica non solo rinnoviamo il nostro impegno nei confronti nell’open source, ma offriamo anche alle PMI e alle grandi aziende una soluzione all’avanguardia per un cloud completamente reversibile“, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer di OVHcloud.

OVHcloud Data Platform è ora disponibile in versione Beta

OVHcloud Data Platform è una nuova piattaforma dati end-to-end che offre una soluzione low-code unica per la gestione della pipeline di dati e degli analytics. Fornisce ai clienti un’esperienza completa e fluida per il loro data journey, attraverso un’interfaccia user-friendly, offrendo la possibilità di raccogliere (con oltre 60 connettori disponibili), archiviare, gestire, analizzare e visualizzare i dati.

Inoltre, la nuova soluzione garantisce anche la sicurezza dei dati da accessi non autorizzati e violazioni, nel rispetto di leggi e regolamenti. Con OVHcloud Data Platform, i data scientist e gli analisti di business possono avviare nuovi progetti in pochi clic selezionando le informazioni di interesse nel Data Lakehouse. La soluzione si rivolge a casi d’uso come il miglioramento del CRM o la gestione ottimizzata dell’inventario.

OVHcloud rilascerà una nuova versione Beta pubblica nelle prossime settimane, a seguito dell’elevato interesse dimostrato per la versione Alpha. Questa nuova pietra miliare beneficerà di un nuovo Storage Engine, che sfrutta lo stato dell’arte delle tecniche open-source di Data Lakehouse utilizzando Apache Iceberg per la formattazione dell’Object Storage e Apache Trino per le richieste, al fine di offrire sia alte prestazioni che scalabilità.

OVHcloud Managed Rancher Service e OVHcloud Data Platform beneficiano della nota esperienza di OVHcloud nel campo delle infrastrutture, in grado di offrire un Cloud affidabile in datacenter ecologici. Grazie ai più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati, come la certificazione ISO 27001 e l’HDS per alcuni servizi, i dati sono, infatti, immuni da leggi extraterritoriali. I datacenter OVHcloud si avvalgono, inoltre, di un modello industriale unico nel suo genere, con un sistema di raffreddamento ad acqua che contribuisce ad ottenere i migliori indici PUE/WUE della categoria.