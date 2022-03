OVHcloud lancia Hosted Private Cloud, basato su Nutanix

OVHcloud e Nutanix, leader globale nell’hybrid multicloud computing, annunciano una partnership che consentirà ai clienti di ottenere un Hosted Private Cloud basato su Nutanix. La soluzione, che esegue la Nutanix Cloud Platform, è preinstallata e pronta all’uso in poche ore e gestisce un’infrastruttura OVHcloud dedicata e sicura al 100%. La piattaforma, scalabile e all-inclusive, è progettata per le aziende che necessitano di migrare le loro applicazioni in cloud in maniera veloce e facile, o che desiderano intraprendere un percorso all’insegna dell’hybrid multicloud scalando le applicazioni verso il cloud per esigenze legate ai picchi stagionali, sfruttando i vantaggi del cloud disaster recovery. I clienti possono utilizzare un piano comune di software management di Nutanix connettendo la loro soluzione OVHcloud alla Cloud Platform di Nutanix.

Questa nuova soluzione accresce ulteriormente il portfolio Private Cloud di OVHcloud e offre alle aziende la combinazione dei servizi collaudati del più importante cloud provider europeo, con la Cloud Platform di Nutanix, sviluppata sulla base del software di infrastruttura iperconvergente leader nel settore. L’Hosted Private Cloud permette alle aziende di sfruttare un’infrastruttura dedicata, scalabile in funzione delle esigenze di business. L’utilizzo di uno standard di mercato come Nutanix consente alle organizzazioni di evitare lock-in tecnologici e offre continuità al di fuori dell’ambiente OVHcloud.

L’infrastruttura OVHcloud rispetta i più alti standard di protezione e sicurezza dei dati, in linea con l’HDS ISO27001, l’HIPAA, e il GDPR. Inoltre, l’infrastruttura OVHcloud è in grado di supportare i clienti nel mantenere la sovranità sui dati.

“La partnership tra OVHcloud e Nutanix consente una scelta cloud intelligente per tutti i carichi di lavoro, fornendo alle aziende di ogni dimensione una nuova opzione di hybrid cloud, sicura e potente”, commenta Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels di Nutanix. “L’offerta all-inclusive di Nutanix assicura le migliori capacità software nel settore insieme alle opzioni di flessibilità e di network connectivity dell’infrastruttura OVHcloud, escludendo l’eventualità di possibili costi imprevisti.”

Nutanix e OVHcloud collaborano per innovare la migrazione verso il cloud

L’Hosted Private Cloud realizzato da Nutanix è in grado di soddisfare i bisogni più specifici delle aziende che desiderano migrare le loro applicazioni velocemente e in modo semplice verso il cloud. Ciò consente alle aziende di risparmiare tempo e migliorare la produttività, rimanendo al contempo focalizzati sul proprio core business. Inoltre, la soluzione si integra completamente nelle strategie hybrid cloud delle organizzazioni, agevolando in tutta sicurezza i collegamenti dei carichi di lavoro sul cloud con quelli che risiedono on-premise. L’Hosted Private Cloud basato su Nutanix è adatto anche alle aziende che intendono implementare un Disaster Recovery Plan, in quanto l’infrastruttura secondaria può essere trasferita sul cloud in pochi click. Infine, le PMI e le grandi aziende soggette a variazioni periodiche nel proprio business possono sfruttare questa soluzione per assorbire tali picchi di carico nel cloud, senza dover investire ulteriormente in infrastrutture on-premise.

“Siamo lieti di unire le forze con Nutanix per supportare le aziende a sfruttare nuove opportunità nell’ambito dell’iperconvergenza. Questa nuova offerta di private cloud combina il meglio delle nostre due aziende e completa le nostre soluzioni, così da offrire servizi eccellenti adatti a ogni specifica esigenza”, afferma Thierry Souche, Chief Technology Officer di OVHcloud.

Il meglio di OVHcloud e Nutanix, rispettivamente leader nel private cloud e nell’hybrid cloud

La soluzione di Hosted Private Cloud realizzata da Nutanix è un’offerta all-inclusive estremamente competitiva e che unisce hardware, software, installazione e configurazione – network incluso. Questa soluzione permette ai clienti e ai partner di OVHcloud di risparmiare sul tempo di installazione e configurazione. Grazie a un supporto completo basato su prezzi a consumo su tutto lo stack (ovvero software Nutanix e hardware OVHcloud BareMetal), permette altresì di ottimizzare i costi e di passare dal CapEx all’ OpEx. Costituita da cluster Nutanix pre-implementati, riservati specificamente per questa offerta, l’Hosted Private Cloud basato su Nutanix comprende:

Software Nutanix preinstallato.

Server OVHcloud High Grade HCI Bare Metal di ultima generazione per performance ottimali.

Configurazioni a partire da un minimo di tre nodi ad alte performance, con resilienza integrata.

Scelta delle sedi di hosting nei data center a Roubaix e Gravelines (Francia), e nei data center in Nord America a Beauharnois (Canada).

nei a Roubaix e Gravelines (Francia), e nei data center in Nord America a Beauharnois (Canada). Infrastruttura flessibile e on-demand con accesso e provisioning istantanei e completamente automatizzati. Questo permette alle aziende di modularne facilmente la capacità in base ai vari cambiamenti delle necessità di elaborazione e storage.

Disponibilità

Annunciata in occasione dell’evento Ecosystem Experience nel novembre 2021, la soluzione Hosted Private Cloud di OVHcloud basata su Nutanix è ora disponibile in Europa e Canada. I costi partono da 5.336€ al mese, IVA esclusa, compreso il software Nutanix, con una configurazione minima di tre nodi e un impegno di 24 mesi. Come per tutti i prodotti OVHcloud, questa offerta è basata su un’infrastruttura solida e sostenibile. Caratterizzata da un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni e da costi trasparenti, la soluzione consente alle aziende di scegliere la localizzazione preferita, in modo da mantenere il controllo sulla propria cloud strategy, sulla sicurezza e sui propri dati. Inoltre, grazie a un business model verticalmente integrato, OVHcloud può offrire ai clienti infrastrutture che assicurano l’impegno verso un cloud etico e sostenibile, come risultato di un utilizzo efficiente delle risorse e della circular economy.

